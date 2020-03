La soap Una vita, nei prossimi episodi, vedrà ancora una volta protagonisti Telmo e Lucia. Le ultime anticipazioni rivelano che la giovane rivedrà il suo amato dieci anni dopo averlo lasciato a causa di un inganno che aveva creato una frattura insanabile nel loro rapporto. La cugina della defunta Celia, ormai sposata con un uomo rude ed insensibile e con un figlio piccolo, quando rivedrà Telmo non vorrà saperne nulla di lui. Tuttavia, poco dopo apprenderà da un quotidiano che il Martinez è innocente così come le aveva detto e cercherà di chiarirsi con lui, ma Ursula farà di tutto per impedirglielo.

Una vita: Lucia e Telmo vittime di un inganno

Nei prossimi episodi di Una vita, Lucia e Telmo annunceranno il loro fidanzamento durante i festeggiamenti per il ventitreesimo compleanno della giovane che entrerà finalmente in possesso dell'immenso patrimonio lasciatole dai Marchesi di Valmez, i suoi genitori. La Alvarado, però, non saprà come gestire tanto denaro ed insieme a Telmo si farà convincere da Frate Bartolomé ad aprire un'associazione benefica nella quale investire tutto il patrimonio. Il religioso, che sarà in combutta con Samuel ed il priore Espineira per derubarla di tutti i suoi averi, farà firmare un documento a Telmo e trasferirà il denaro sul conto dell'ordine del Cristo Giacente.

In seguito, Ursula troverà il suddetto documento tra le cose di Telmo e così Lucia, credendolo colpevole, non gli crederà quando lui cercherà in tutti i modi di convincerla di essere totalmente estraneo ai fatti. Tuttavia, l'ex sacerdote si preparerà a lasciare Acacias, ma la successiva morte di Celia cambierà nuovamente gli scenari.

Trame Una vita: Lucia sposata con Eduardo e madre di Mateo

Dieci anni dopo la terribile morte di Celia, la vita di Lucia sarà profondamente cambiata.

La donna, dopo aver detto addio al suo grande amore Telmo a causa dell'inganno di cui è stata vittima, ha sposato Eduardo Torralba, un uomo cinico, insensibile e gravemente malato. Inoltre ha avuto un bambino, Mateo ed ha assunto Ursula come istitutrice. La donna non sarà affatto felice accanto a quell'uomo e, nel corso degli anni di Una vita che non vedremo a causa del salto temporale, ha cercato di aiutare Felipe a superare il lutto per la morte di sua moglie.

Lucia avrà la tendenza a sottomettersi al marito, il quale più di una volta dirà di aver sposato una buona a nulla che non è capace di obbedire nemmeno agli ordini più banali. Tuttavia, la Alvarado, in alcune circostanze riuscirà a ribellarsi al dispotico marito come quando deciderà di non andare alla festa organizzata da Genoveva Salmeron, la nuova moglie di Samuel.

Una vita: Lucia scopre che Telmo è innocente

Il colpo di scena che potrebbe cambiare ancora una volta gli scenari arriverà in breve tempo. Fra Bartolomé, infatti, poco prima di morire, confesserà alle autorità di essere stato complice del Priore Espineira nel furto del patrimonio dei Valmez di cui è stata vittima Lucia.

Agendo in tale maniera, dimostrerà l'innocenza di Telmo, il quale deciderà di tornare ad Acacias con l'intento di riconquistare Lucia. L'uomo appena metterà piede nel quartiere, si presenterà dalla Alvarado, la quale non essendo ancora a conoscenza degli ultimi sviluppi, gli darà uno schiaffo e lo pregherà di non cercarla mai più. Tuttavia, la giovane, il giorno seguente all'incontro, apprenderà dai giornali che Telmo è innocente e vorrà rivederlo per chiarirsi con lui. Lucia, però, non riuscirà nel suo intento, in quanto Ursula cercherà di impedirglielo convincendola a partire per qualche ora con suo marito Eduardo.

Per quale motivo, la Dicenta cercherà di ostacolare il riavvicinamento tra Telmo e Lucia? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita per scoprirlo.