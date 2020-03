Donatella Rettore ha comunicato di dover subire un'operazione urgente. La cantante ha voluto informare i suoi fan attraverso un tweet, affermando che l'esame istologico a cui si era sottoposta all'ospedale di Padova, non è andato come tutti speravano.

La cantante deve operarsi d'urgenza: il suo messaggio ai fan

Donatella Rettore, già operata a Padova presso l'Istituto Oncologico (Iov), dovrà affrontare un altro intervento urgente. Lo ha annunciato su Twitter con un breve messaggio ai suoi fan: "Devono rioperare e in fretta".

Manifestando il suo affetto nei confronti di tutti coloro che la seguono: "Vi voglio bene". La Rettore ha lasciato un pensiero anche per suo marito: "Abbiate cura di Claudio". La notizia ha destato non poca preoccupazione da parte dei numerosi fan della cantante veneta che lo scorso 26 gennaio aveva parlato dei suoi problemi di Salute nel salotto di Mara Venier.

A Domenica In, Rettore aveva confidato di avere la talassemia dell'età di 29 anni e di aver rischiato la vita nel '92, a causa di alcune emorragie renali e gastro-intestinali.

Questo problema ha impedito alla cantante e a suo marito, Claudio Rego, di avere dei figli. Come dichiarato dalla cantante, la coppia aveva provato diverse strade per realizzare il sogno di allargare la famiglia, ma purtroppo non sono andate a buon fine. Dopo una cura ormonale, era riuscita a rimanere incinta, ma aveva perso il bambino che oggi avrebbe avuto 23 anni. Successivamente, Donatella Rettore e suo marito hanno tentato anche la via dell'adozione ma, a causa della burocrazia, non è stato possibile portare a termine nemmeno questo obiettivo.

L'esame istologico ha mostrato un quadro preoccupante per la salute della Rettore

Nella giornata di sabato, 14 marzo, la cantante ha allertato tutti i suoi ammiratori con il tweet che ha annunciato la sua grave condizione di salute che la costringerà ad essere operata. L'appello affinché i suoi followers non lasciassero solo suo marito ha dato l'idea della seria situazione in cui si trova la cantautrice veneta.

Donatella Rettore, 66 anni, ha iniziato la sua carriera nel 1973, incidendo il suo primo brano "Quando tu". Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 1974 con "Capelli sciolti ", ha conosciuto suo marito, Claudio Rego, con cui è iniziato anche un sodalizio artistico. La svolta alla carriera di Rettore è avvenuta nel 1969 quando, dopo un cambio di look è stato pubblicato il grande successo "Splendido splendente". Da quel momento la strada musicale di Donatella è stata costellata da numerosi successi che hanno fatto apprezzare i suoi lavori anche all'estero. Nel 1981 Elton John ha scritto per lei il brano "Remember".

Ultimamente, Donatella Rettore è stata uno dei coach del programma televisivo di Rai 1, Ora o mai più.