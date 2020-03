Cambiano i palinsesti delle reti Mediaset dopo l'emergenza dettata dal Coronavirus che sta facendo tremare il nostro Paese. In queste ore è stato diramato un comunicato stampa ufficiale, con il quale i vertici del Biscione dichiarano la sospensione dei programmi di intrattenimento per lasciare spazio a quelli di informazione. Tra le trasmissioni sospese figurano Verissimo, Domenica Live ma anche CR 4 - La repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti.

I palinsesti Mediaset stravolti dall'emergenza Coronavirus: sospesi Domenica live e Verissimo

Nel dettaglio, infatti, Mediaset ha fatto sapere di aver scelto di sospendere i programmi votati prettamente all'intrattenimento per concentrare le proprie forze sull'informazione e fornire così al pubblico da casa un quadro completo della situazione tragica che sta vivendo il nostro Paese.

Tra i programmi sospesi vi è Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin che va in onda da Milano.

Confermata anche la sospensione momentanea di Domenica Live, il programma del dì di festa condotto da Barbara D'Urso, che tuttavia continuerà ad informare il suo pubblico con la messa in onda quotidiana di Pomeriggio 5 e con Live - Non è la D'Urso trasmesso la domenica sera in prime time. Sospesa anche la messa in onda di CR 4 - La repubblica delle donne, la trasmissione d'intrattenimento condotta da Piero Chiambretti su Rete 4.

E poi ancora ci sono due casi di trasmissioni Mediaset sospese per Coronavirus. Trattasi de Le Iene, la cui messa in onda è stata stoppata per due settimane dopo che una persona della redazione è risultata positiva al test. Stessa situazione anche per Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4. Il conduttore e giornalista è risultato positivo al test e per il momento il suo talk show politico è stato cancellato dal palinsesto serale.

Cambia anche il palinsesto di Italia 1 e Rete 4 per il CoronaVirus

Ma in queste ore sono state attuate anche altre piccole modifiche ai palinsesti Mediaset, in seguito all'emergenza dovuta al Coronavirus. Il palinsesto pomeridiano di Italia 1, per esempio, è stato cambiato per fare in modo che venissero trasmessi un maggior numero di cartoni animati e di film per la famiglia in grado di poter tenere compagnia ai tantissimi bambini, giovani e giovanissimi che in queste settimane sono obbligati a stare a casa e ad evitare qualsiasi tipo di spostamento.

Rete 4, invece, ha scelto di rafforzare la propria proposta informativa e così per tutta la settimana proporrà degli approfondimenti in rigorosa diretta.

L'informazione quindi la farà da padrone nel palinsesto della rete diretta egregiamente da Sebastiano Lombardi