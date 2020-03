Non si placano le polemiche intorno alla quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Nel mirino dei telespettatori è finita la rissa avvenuta in settimana tra Valeria Marini e Antonella Elia, argomento di discussione nella diretta di ieri, 2 marzo. La benevolenza con cui il conduttore ha trattato la Elia non è piaciuta a gran parte del pubblico, tra cui anche alcuni volti noti dello spettacolo come Salvo Veneziano il quale, su Instagram, ha commentato quanto andato in onda sostenendo che Antonella Elia è troppo tutelata da Signorini.

Stesso pensiero espresso anche da Karina Cascella la quale si è detta contrariata da come è stata trattata tutta la vicenda.

Gf Vip, nessun provvedimento contro la Elia per la spinta a Valeria

Nessun provvedimento disciplinare è stato adottato dalla produzione del Gf Vip nei confronti di Antonella Elia dopo la spinta data a Valeria Marini nel corso della settimana scorsa. In puntata, si è cercato di giustificare l'atteggiamento della piemontese con le provocazioni che la stessa avrebbe dovuto sopportare da Valeria e da Fernanda.

Da settimane, sui social, molti utenti hanno insinuato il dubbio che Antonella sia in qualche modo protetta da Signorini e dalla produzione visto che, molte delle ingiurie rivolte agli altri concorrenti dalla Elia, non siano mai state mostrate nelle varie puntate del lunedì.

Salvo contro la produzione del Gf Vip: 'Antonella Elia troppo tutelata'

Mentre sui social, da giorni, si chiedevano provvedimenti disciplinari contro Antonella Elia per la spinta data a Valeria Marini, nella diretta del Gf Vip di ieri, 2 marzo, nulla di tutto ciò è accaduto.

Nel commentare la puntata, uno degli ex gieffini, Salvo Veneziano, ha criticato l'atteggiamento della produzione e di Alfonso Signorini. In particolare, l'ex concorrente ha così commentato: 'Penso sia tutto fuori controllo', esprimendo il suo rammarico per il modo in cui è stata gestita la vicenda legata alle intemperanze di Antonella Elia. Secondo Salvo, infatti, l'ex stellina di Non è la Rai è troppo tutelata dal Gf Vip, anche se questo non è l'unico rimprovero che ha esternato.

Anche Karina Cascella contro il 'buonismo' di Signorini e del Gf Vip nel caso Elia-Marini

Salvo infatti, nel suo post su Instagram, ha fatto notare come non vi sia stata una netta presa di posizione anche nell'altra spinosa vicenda della serata che vedeva come protagonista Asia Valente la quale, in settimana, aveva dato del 'down' a Sossio. La mancata squalifica della concorrente ha scatenato molte polemiche sul web, dove anche Karina Cascella è intervenuta per dire la sua. L'ex protagonista di U&D infatti, così come Salvo Veneziano, ha criticato l'atteggiamento benevolo di Signorini e della produzione del Gf Vip sul fatto gravissimo della Elia.

In altre occasioni, ha fatto presente la Cascella, certe azioni sarebbero state punite con severità, mentre questa volta non vi è stata alcuna punizione incisiva.