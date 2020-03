Mercoledì 11 marzo su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Dal video delle anticipazioni pubblicato su 'Witty tv', si evince come, anche il dating show di Maria De Filippi si sia adeguato alle restrizioni imposte dal Governo italiano in materia di emergenza sanitaria. Dalle immagini, si nota infatti, non solo l'assenza del pubblico in studio, ma di come il parterre non sia così folto. Per quanto concerne le dinamiche di dame e cavalieri, nella nuova puntata i telespettatori vedranno Veronica accusare il suo ex corteggiatore Andrea di essere uscito e di aver baciato un'altra ragazza durante il periodo della loro breve conoscenza.

Per Gemma, invece, arriverà un momento di sconforto.

Gemma sconfortata nella puntata di Uomini e donne dell'11 marzo

Uomini e donne terrà compagnia ai fedelissimi telespettatori anche nel pomeriggio dell'11 marzo, a partire dalle 14:45. Dalle poche anticipazioni a disposizione, si evince che molti dei protagonisti del parterre saranno assenti, mentre quelli presenti saranno opportunamente distanziati nel rispetto delle normative vigenti sul contenimento dell'epidemia del Coronavirus. Barbara De Santi sarà collegata in video e, da quanto si apprende, avrà un'ennesima discussione con Gemma.

Quest'ultima sarà come sempre al suo posto, ma lamenterà un particolare disagio per il fatto di non riuscire a trovare un corteggiatore alla sua altezza. La dama torinese quindi, non riuscirà a trattenere le lacrime e verrà ripresa immediatamente da Tina Cipollari.

Veronica accusa Andrea di aver baciato un'altra, Armando di nuovo a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne, vedrà tra l'altro sfilare alcune delle dame presenti in studio, tra cui Valentina Autiero.

La dama come noto, la scorsa puntata, aveva deciso di conoscere Andrea, dopo che quest'ultimo era stato liquidato da Veronica. Proprio la Ursida si intrometterà nei loro discorsi, accusando l'ex corteggiatore di aver frequentato un'altra ragazza nel periodo della loro conoscenza. Da quanto pubblicato su 'Witty tv', Veronica affonderà il colpo, rivelando di essere venuta a sapere anche di un bacio tra la misteriosa ragazza e Andrea.

Come si giustificherà Andrea e soprattutto, come prenderà questa rivelazione la Autiero? Nel frattempo, attraverso il breve filmato di anticipazione, si può notare la presenza di Armando Incarnato nello studio di Uomini e donne, dopo la sfuriata di Maria De Filippi contro il cavaliere andata in onda venerdì scorso. In attesa di ulteriori novità in merito a dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e donne, si ricorda che, quanto in onda il prossimo 11 marzo su Canale 5, fa riferimento alla registrazione avvenuta domenica 8 marzo.