Nelle ultime settimane, i due ex tronisti di Uomini e donne Luigi Mastroianni e Mara Fasone sono apparsi sempre più vicini. I fan sospettano che tra di loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia, poiché di recente si sono mostrati in diverse occasioni insieme sui social network.

In un'intervista rilasciata a U&D Magazine, la modella siciliana ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda, ammettendo che al momento con Luigi c'è solo una bella conoscenza.

Mara Fasone e Luigi Mastroianni si frequentano

Mara Fasone ha partecipato come tronista a Uomini e Donne insieme a Luigi Mastroianni. Questi concluse la sua esperienza nel famoso programma dedicato ai sentimenti scegliendo Irene Capuano. La loro storia, però, è naufragata dopo pochi mesi.

Adesso, invece, sembra che il deejay siciliano abbia iniziato a vedersi sempre più spesso con Mara. La Fasone, raggiunta dalla rivista dedicata ai protagonisti di Uomini e Donne, ha deciso di fare chiarezza sul rapporto che intercorre tra lei e il 25enne catanese.

Ricordiamo che il 18 febbraio sono stati "pizzicati" mentre erano insieme a pranzo in un ristorante, e che ci sono diversi altri indizi sui social che stanno facendo pensare che, oltre ad una bella amicizia, possa esserci qualcosa in più. Nonostante ciò, almeno per adesso Mara ha parlato di una "conoscenza",

Tra i due ex tronisti c'è soltanto un'amicizia

La Fasone ha detto che, almeno per adesso, con Luigi c'è soltanto una frequentazione che non sa se potrà evolvere in qualcosa di più importante.

La ragazza ci ha tenuto a sottolineare che, a differenza di quanto si vocifera da qualche settimana a questa parte, questo bel rapporto è nato da poco. La modella ha aggiunto che su Mastroianni ha lo stesso pensiero positivo che aveva quando erano entrambi sul trono.

Allo stato attuale delle cose, però, tra di loro non è accaduto nient'altro. In merito al pranzo di febbraio, ha spiegato che si è trattato di un semplice incontro tra amici che avevano voglia di parlare un po'.

A questo punto, la 28enne palermitana ha colto l'occasione per definire "assurdo" il modo in cui alcune persone tendono a cercare dettagli o chissà cosa in qualsiasi circostanza, come se dovessero svelare dei "grandi misteri".

Dopo aver parlato di Luigi Mastroianni, la Fasone si è soffermata su Teresa Langella, anche lei tronista di Uomini e Donne nel periodo in cui lo è stata Mara. Tra le due giovani i rapporti non sono mai stati idilliaci e, dopo alcuni battibecchi verificatisi sui social, la modella siciliana ha voluto fare delle precisazioni.

Mara Fasone parla di Teresa Langella: 'Non c'è mai stato un chiarimento'

Mara Fasone ha dichiarato di non avere nulla di personale contro Teresa Langella. Quindi ha evidenziato che non ha ancora capito come mai l'ex collega di trono si sia scagliata spesso contro di lei durante la comune esperienza a Uomini e Donne.

L'ex tronista di Palermo ha poi colto l'occasione per definire incoerente Teresa perché, dopo averla attaccata in trasmissione per la sua ricchezza ostentata, poi ha fatto delle cose che l'hanno lasciata alquanto perplessa. Ad esempio, non ha esitato a immortalarsi mentre era in viaggio in aereo in prima classe.

Per concludere, Mara ha rivelato che fino ad ora non c'è stato alcun chiarimento con la Langella.