Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso dei prossimi mesi, in particolare Liam e Hope riusciranno finalmente a ricongiungersi con la figlia Beth. Il tutto grazie a Douglas, il quale porrà fine allo strazio di Hope e Liam rivelando a quest'ultimo che la loro figlia è viva e che si tratta di Phoebe, la bambina adottata da Steffy.

Una lieta notizia, a cui seguirà anche il ricongiungimento degli ex coniugi che, come noto, nel frattempo si erano lasciati a causa dei sotterfugi di Thomas. Dalle anticipazioni infatti, si verrà a conoscenza che Liam e Hope si sposeranno di nuovo, coronando così non solo il loro sogno d'amore, ma anche quello di avere una famiglia con Beth e Douglas.

Liam e Hope si separano, lei sposa Thomas nelle prossime puntate di Beautiful

Le macchinazioni di Thomas, che i fan italiani di Beautiful stanno vedendo in queste ultime puntate, lo porteranno ben presto a separare Liam e Hope e a sposare la Logan.

Dalle anticipazioni americane infatti, si verrà a sapere che la Logan accetterà di sposare Thomas solo ed esclusivamente per il bene di Douglas, il piccolo rimasto orfano di madre e con cui la giovane ha legato tantissimo. Il suo desiderio di maternità farà sì che il piano di Thomas vada in porto almeno per il momento, ma le cose cambieranno quando verrà svelato il segreto sullo scambio di culle.

Beautiful, anticipazioni Usa: Douglas svela a Liam e Hope che Beth è viva

Da quanto si apprende, infatti, il segreto sulla piccola Beth avrà vita breve. Anche Emma verrà a sapere che Beth è viva ma non farà in tempo ad avvertire Hope, dato che rimarrà vittima di un incidente stradale provocato da Thomas.

Sarà invece il piccolo Douglas a porre fine allo strazio di Liam e Hope. Il bambino infatti, ascoltando di nascosto una conversazione del padre, capirà che la bambina creduta morta da Hope è in realtà Phoebe e, per tale motivo, dirà tutta la verità a Liam. Sarà lo Spencer, insieme ad un' incredula Hope, ad andare da Steffy e a riprendersi Beth.

Beautiful, Liam e Hope si sposano di nuovo

Dopo aver ritrovato la piccola Beth, cominceranno i guai invece per coloro che erano a conoscenza del grande segreto. Flo e Reese saranno in galera, anche se la Fulton vi rimarrà per poco, grazie alla sua collaborazione nelle indagini.

Thomas invece, dovrà fare i conti con l'ira di Hope, la quale non ne vorrà più sapere di lui. Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa, si verrà a conoscenza del fatto che Liam e Hope decideranno di unirsi ancora una volta in matrimonio, con una cerimonia simbolica, di fronte agli occhi di Douglas. Proprio il bambino, entrerà a far parte della loro famiglia.

Thomas invece, almeno per il momento sarà lontano, certi che ben presto tornerà ad essere protagonista di altre macchinazioni nella soap tv americana.