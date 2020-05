Gli scontri tra Valentina Autiero e Gemma Galgani continuano ad accendere gli animi nello studio di Uomini e donne. Motivo del contendere è Nicola Vivarelli, alias Sirius, il 26enne giunto in trasmissione per corteggiare proprio la 70enne dama torinese e su cui ha messo gli occhi anche Valentina. Questi, come noto, ha fatto ingelosire parecchio Gemma, la quale continua a battibeccare con la dama romana, non risparmiandole attacchi che vanno anche sul personale. Offese che Valentina Autiero è stanca di ricevere, così come ha rivelato anche nell'intervista rilasciata sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine.

Valentina di U&D stanca delle offese di Gemma: 'Stufa dei suoi attacchi'

Valentina Autiero è una delle dame più amate del parterre di Uomini e Donne, al centro delle vicende, in queste ultime settimane, a causa dei continui battibecchi con Gemma Galgani. La dama torinese, gelosa di Sirius (Nicola Vivarelli), l'ha accusata di provarci con il suo corteggiatore, attaccandola anche sul personale. A tal proposito, in una recente intervista rilasciata a U&D Magazine, Valentina Autiero si è sfogata e si è detta ''stanca dei suoi attacchi'', rivelando di esserci rimasta male soprattutto quando Gemma Galgani ha detto che lei in cinque anni non ha mai costruito niente e che la sua vita è priva di contenuti.

Valentina tra Sirius e Gemma a Uomini e donne

Attacchi personali che hanno fatto male a Valentina che, sul Magazine del programma, ha parlato anche del suo interesse per Nicola Vivarelli, vero nome di Sirius, il 26enne giunto a Uomini e donne per corteggiare la più matura Gemma. Proprio sul giovane ufficiale di marina, Valentina Autiero ha precisato che avrebbe voluto fare un'esterna con lui per poterlo conoscere meglio, dato che in trasmissione non riesce a domandargli nulla a causa delle intromissioni di Gemma.

Come noto, però, Sirius si è sempre mostrato riluttante nel conoscere altre persone, rifiutandosi di dare il numero a Valentina, almeno sino ad ora.

U&D, Valentina Autiero su Giovanna Abate: 'Sincera e istintiva'

Mentre Valentina continua a non demordere con Sirius, si viene a sapere che, nella prossima registrazione di Uomini e donne ci sarà la tanto attesa scelta di Giovanna Abate, chiamata a decidere con chi uscire dal dating show di Maria De Filippi tra Sammy e Davide.

Quest'ultimo come noto, è il misterioso Alchimista, il corteggiatore che per settimane si è nascosto dietro ad una maschera e che ha rivelato la sua identità solo nel corso di questa settimana. In merito a Giovanna Abate, Valentina ha detto che la tronista è un po' come lei, sincera e istintiva, una ragazza che è alla ricerca di attenzioni e di amore e che lotta per ottenerlo.