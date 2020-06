La rete ammiraglia Mediaset propone una fiction in prima visione per allietare le serate dei telespettatori: andrà in onda in due puntate, previste per l'1 e l'8 luglio, la mini-serie dedicata ad una donna creativa che ha lasciato il segno. Si tratta di Aenne Burda - La donna del miracolo economico che con la sua forza e la sua incredibile determinazione ha creato una rivista che ha reso accessibile la moda alle donne di ogni ceto sociale. La fiction racconta la storia di Aenne, intrecciando la vita lavorativa della fondatrice del magazine con la quella privata.

La storia di Aenne Burda

Andrà in onda mercoledì 1° luglio la prima puntata della fiction Aenne Burda: la storia parte da una scoperta che sconvolgerà per sempre la vita della donna, nata nel 1909, da un padre operaio che lavora come macchinista di un treno.

Aenne sposa l'editore Franz Burda, il quale sarà il motore, nel bene e nel male, del cambiamento della sua vita. Il matrimonio di Aenne, infatti, non è quello che lei aveva sempre desiderato. Infatti, la donna, interpretata dall'attrice tedesca Katharina Wackernagel, scopre che il marito l'ha tradita.

L'editore infatti ha una relazione con la sua ex segretaria che ha portato alla nascita di una bambina. Aenne, nonostante questa sconvolgente novità, decide di non mandare all'aria il suo matrimonio, ma piuttosto di dedicarsi ad un nuovo progetto lavorativo. La Burda decide di creare una rivista di moda con i cartamodelli, in modo tale che le donne possano ricreare in casa loro anche i vestiti più eleganti.

Il magazine, conosciuto ed apprezzato tutt'oggi, ottiene un successo inaspettato.

La fiction già apprezzata in Germania

Aenne, però, scoprirà anche il vero amore. Infatti, la donna, durante un viaggio in Sicilia incontra un uomo per il quale perde la testa. Il marito di Aenne, però, decide di andare da lei per poter recuperare la loro relazione, visto che nel frattempo ha messo fine alla sua relazione con la ex segretaria.

La Burda, dimostrando di essere una donna forte e determinata, decide di tornare a casa con il marito: i due stringono un patto che li porterà a vivere una vita tranquilla in nome dell'unione ritrovata.

La fiction, che andrà in onda per due mercoledì di seguito, sempre che non ci siano cambiamento dell'ultima ora nella programmazione, ha già ottenuto un grande successo in Germania, dove è stata trasmessa nel 2018.

Il successo di una donna che alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha avuto la forza di andare oltre i pregiudizi e le gabbie mentali che avvolgevano le donne all'inizio del secolo scorso ha raccolto il consenso del grande pubblico ma anche della critica. La miniserie, che si svolge tra Francia, Sicilia e Germania, probabilmente conquisterà anche il pubblico italiano.