Le parole che ha usato Andrea Damante su Chi per smentire le voci di crisi con Giulia De Lellis sembra siano servite a poco. Sul web, infatti, si continua a parlare di un periodo poco felice che i Damellis starebbero vivendo per ragioni ancora non chiare. L'influencer, anziché rilasciare dichiarazioni alla stampa, ha preferito affidarsi a una bella ma malinconica canzone di Ultimo per rappresentare il suo attuale stato d'animo.

Lo sfogo musicale di Giulia De Lellis su Instagram

Da quando ha cominciato a circolare il pettegolezzo su una presunta crisi in corso tra lei e il fidanzato, Giulia De Lellis non si è ancora esposta per confermarlo o per smentirlo.

Andrea Damante ha provato a rassicurare i fan della coppia definendo "cavolate" le tante cose che si stanno dicendo e scrivendo sulla sua storia d'amore, ma sul web non si placano le chiacchiere a riguardo.

Ad alimentare i sospetti sul gelo che sarebbe calato tra lei e l'ex tronista di Uomini e Donne, è una Stories che la romana ha pubblicato su Instagram ieri sera. Dopo aver aggiornato i suoi oltre 4,5 milioni di follower del trattamento al viso che ha fatto in compagnia di un amico, la bella influencer ha condiviso sul suo account una canzone che parla della fine di un amore un po' tormentato.

"Ti dedico il silenzio" di Ultimo è il brano che la ragazza ha postato sul suo profilo nelle scorse ore, proprio quando in rete non si parla d'altro che di una possibile rottura tra le e il Dama.

Giulia De Lellis non smentisce la crisi con Damante

Il video che la De Lellis ha condiviso nelle sue IG Stories è lo stesso che il cantante Ultimo ha caricato sul suo profilo ieri sera: lui al tramonto che intona al pianoforte alcuni versi della bella canzone "Ti dedico il silenzio".

I passaggi del brano che Giulia si è sentita di pubblicare e che hanno allarmato ancora di più i fan del suo amore con Andrea, sono i seguenti: "Tanto io ti chiamo e tu non mi rispondi, e poi se mi rispondi dici che non siamo pronti.

So quanto costa per te, ma cerco sempre un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane, meriti anche tu un posto da visitare".

Il pezzo del cantautore romano parla chiaramente di una relazione finita tra due persone che non sono mai riuscite a capirsi, tant'è che a un certo punto dice anche "ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole".

Se quella dell'influencer fosse una frecciatina oppure una dedica all'uomo col quale si dice sia in crisi non è dato saperlo: la giovane, infatti, sembra non avere alcuna intenzione di aggiornare i curiosi sulla sua situazione sentimentale.

Possibili attriti tra Giulia De Lellis e la suocera

La dedica malinconica che Giulia De Lellis potrebbe aver fatto a Damante con una canzone di Ultimo, arriva poche ore prima che riviste e siti di Gossip aggiornassero i fan della coppia su quello che sta succedendo di recente.

L'ultimo numero di Chi ha riportato lo stringato ma chiaro commento che Andrea ha fatto sulle voci che stanno circolando sulla sua relazione: "Sono tutte cavolate".

Alla smentita del dj, però, ha risposto Very Inutil People con un'indiscrezione ancora tutta da confermare.

Si dice che il gelo che è calato di recente tra i Damellis deriverebbe dai rapporti non idilliaci tra l'influencer e la suocera: pare che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia deciso di allontanarsi dal fidanzato anche per colpa della madre di lui.

La prossima settimana, inoltre, dovrebbe celebrarsi il matrimonio di un familiare del Dama e, secondo voci di corridoio, Giulia non parteciperà anche nel rispetto del momento negativo che starebbe vivendo la sua storia d'amore.