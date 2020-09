Cambia ancora la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunatissima soap opera con protagonista Can Yaman che era sparita dai palinsesti Mediaset della prossima settimana. Dopo lo sbarco nel weekend per lasciare posto nel daytime settimanale alla messa in onda di Uomini e Donne, i vertici del Biscione avevano deciso di continuare la programmazione della soap turca nel fine settimana. Poi in settimana la notizia sorprendente della cancellazione che aveva rattristato i fan. Adesso arriva il 'dietrofront' come riportato da 'TvSoap'. La soap proseguirà la sua messa in onda al sabato e alla domenica seppur in versione ridotta.

La nuova programmazione di DayDreamer: confermata nel weekend di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che questa domenica 20 settembre sarà trasmesso un nuovo episodio a partire dalle 16:30 così da assicurare un buon traino dal punto di vista degli ascolti a Domenica Live.

Per quanto riguarda il weekend della prossima settimana, dopo l'iniziale notizia della sparizione della soap dai palinsesti di Canale 5, possiamo annunciarvi che non sarà così. Sabato 26 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento con DayDreamer in prima visione assoluta, ma contrariamente a quanto è accaduto nei due sabati precedenti, non sarà più trasmessa la puntata extra-large della durata di due ore.

Il 26 settembre, infatti, andrà in onda un singolo episodio della serie con protagonisti Can e Sanem e cambierà anche l'orario di inizio fissato per le 15:20, a ridosso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Per domenica 27 settembre, invece, il nuovo episodio andrà in onda alle 16:30 circa.

DayDreamer non prende il posto de Il Segreto

Questa al momento è la programmazione di DayDreamer della prossima settimana, ma non si esclude che possano esserci nuovi cambiamenti nel corso dei giorni a venire. Per ora, quindi, la soap proseguirà la sua messa in onda nel fine settimana e non ci sarà nessun ritorno dal lunedì al venerdì, così come auspicavano i numerosi fan.

Complici gli ascolti flop de Il Segreto, che questa settimana ha toccato il record negativo del 13-14% di share, si sperava in un cambio palinsesto di Canale 5 con il ritorno di DayDreamer dopo Uomini e Donne e la soap spagnola 'confinata' al weekend.

E i colpi di scena in questi nuovi episodi non si faranno attendere. Can e Sanem vivranno un momento di grande serenità e amore ma ben presto dovranno fare i conti con l'ennesimo duro colpo da attutire. Il fotografo, infatti, verrà incarcerato dopo aver aggredito Fabbri, e Sanem per liberarlo sarà costretta a scendere a compromessi con il perfido imprenditore.