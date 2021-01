Nonostante il successo della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, Mediaset ha deciso di cancellare la puntata di giovedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5. Il motivo di tale decisione non è ancora chiaro, ma potrebbe essere attribuito agli ascolti molto bassi ottenuti durante la messa in onda del 14 gennaio. Pertanto, Mediaset non ha ancora annunciato se e quando verranno trasmesse le nuove puntate di DayDreamer.

DayDreamer cancellata dal palinsesto Mediaset: salta la puntata del 21 gennaio

Nonostante DayDreamer sia una delle soap più seguite degli ultimi tempi, Mediaset ha preferito cancellare dal palinsesto la sua trasmissione.

La fiction che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir si era guadagnata il posto in prima serata ogni giovedì sera, rendendo felici i fan che da tempo richiedevano una trasmissione fissa della soap opera turca. Pertanto, sembrerebbe che gli ascolti delle due puntate andate in onda alle ore 21:30 su Canale 5 il 7 e il 14 gennaio non abbiamo soddisfatto le aspettative in termini di ascolti.

Nell'ultimo episodio andato in onda lo scorso giovedì, infatti, DayDreamer ha raggiunto uno share del 9,24%, mentre Che Dio ci aiuti su Rai 1 si è aggiudicata il 22,4% di share. La puntata prevista per giovedì 21 gennaio, di conseguenza, sarà sostituita dal film L'ora legale che vede come protagonisti Ficarra e Picone. Non è ancora chiaro quali siano le decisioni di Mediaset in merito alla trasmissione della soap opera turca, ma è possibile che si ritorni alla messa in onda della fiction durante il pomeriggio.

Prima di prendere la decisione di portarla in prima serata, infatti, Mediaset trasmetteva DayDreamer durante il weekend.

DayDreamer, trama delle prossime puntate: Can e Sanem chiusi in una cella frigorifera

Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate di DayDreamer CeyCey proverà in tutti i modi a far riappacificare Can e Sanem. I due, infatti, si ritroveranno chiusi in una cella frigorifera a loro insaputa, ma il loro rapporto ne uscirà peggiorato.

Nonostante i vari scontri che i due innamorati si troveranno ad affrontare, Divit e Aydin non riusciranno a smettere di cercarsi. Leyla, dal suo canto, deciderà di lasciare la Fikri Harika dopo una ennesima lite che avrà con Emre. Allo stesso tempo, però, la giovane non riuscirà a lasciarsi andare con Osman, nonostante i due siano prossimi al matrimonio.

Sanem e Can, pertanto, saranno costretti a lavorare ancora insieme a causa del libro che Polen sarà intenta a scrivere. La giovane modella, dal suo canto, non smetterà di mettere pressione al fotografo affinché l'uomo lasci Istanbul con lei.