Domenica 25 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il programma Live non è la d'Urso condotto da Barbara D'Urso. Come di consueto, la conduttrice ha dedicato l'ultima parte della trasmissione al Grande Fratello Vip. Nel talk erano presenti tra i tanti ospiti, anche Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando. L'uomo ha fatto delle dichiarazioni alquanto inaspettate sulla donna, parole che Stefania le avrebbe confidato quando hanno avuto la possibilità di sentirsi al telefono, visto il nuovo prolungamento del reality. Nel corso della telefonata hanno avuto modo di parlare di tante cose, anche del suo ex marito Andrea Roncato.

Stefania in lacrime per il suo ex marito Andrea Roncato

Simone Gianlorenzi ha iniziato dichiarando di non avere alcun problema a rivelare ciò che lui e sua moglie si sono detti al telefono. Simone ha dichiarato innanzitutto che Stefania Orlando gli ha confidato di essere davvero molto stanca. Il discorso poi è andato inevitabilmente su Andrea Roncato. Il musicista ha rivelato che a tal proposito, sua moglie ha detto di essere molto dispiaciuta. Poi, suo marito le ha fatto sapere che fuori dalla casa, molti sono dalla sua parte e per questo motivo, Andrea Roncato è pesantemente attaccato sui social. A questo punto, Simone Gianlorenzi ha detto che Stefania è scoppiata a piangere e gli ha detto: "Mi dispiace tanto per Andrea".

Andrea Roncato sarebbe pentito e dispiaciuto per le parole dette in questi giorni

Il marito di Stefania Orlando ha concluso il suo intervento a Live non è la d'urso, dicendo di aver detto le parole sincere che lui e sua moglie si sono detti durante la telefonata. Ha poi aggiunto che ovviamente come sempre accade in questi casi, c'era anche uno degli autori del reality ad ascoltarli.

Il chitarrista ci ha tenuto quindi a precisare che non si è inventato nulla. Intanto, dalle parole dette da Barbara d'Urso e confermate poi anche dall'attrice Eleonora Giorgi, ospite in studio, Andrea Roncato pare non stia passando dei momenti facili e sereni. Pesantemente attaccato sui social network, non ha più rilasciato interviste. La conduttrice Barbara d'Urso ha dichiarato di averlo sentito prima di iniziare la diretta e di averlo trovato davvero molto provato per ciò che è successo e sta accadendo in questi giorni.

Anche l'attrice Eleonora Giorgi ha dichiarato che l'attore è sconvolto e disperato per la valanga di commenti negativi che sta ricevendo sui social. Eleonora lo ha definito un uomo confuso che non è affatto abituato ai social. Come andrà a finire questa vicenda? Non resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprirlo.