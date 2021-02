La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 15 febbraio, è stata determinante per Rosalinda: l'attrice ha preso una decisione definitiva sulla sua storia d'amore con Giuliano, ma anche sulla simpatia che prova per Zenga. Dopo aver saputo da Signorini che il fidanzato ha diffidato lei e il reality, la ragazza si è lasciata andare a baci e affettuosità con Andrea: i due si sono coccolati a lungo mentre tutti gli altri vipponi dormivano.

L'attrice del Grande Fratello Vip volta pagina con Zenga

La notte sembra aver portato consiglio ad una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Rosalinda, al termine della diretta di lunedì, ha preso coscienza della fine della sua relazione con Giuliano ed ha voltato pagina. La notizia che il fidanzato (o ex) ha diffidato lei e il programma da qui sino alla finale, pare aver contribuito in modo determinante nella scelta di Cannavò di lasciarsi andare alla passione con Zenga.

Come mostrano i siti e i blog di Gossip la mattina del 16 febbraio, la siciliana è stata sorpresa dalle telecamere mentre si scambiava baci passionali con Andrea a letto. I due si sono appartati a tarda notte (poco prima che sorgesse l'alba) e si sono coccolati a lungo quando tutto il resto del cast dormiva.

Gli spettatori più mattinieri, dunque, hanno assistito ai primi baci tra la siciliana e il figlio di Walter Zenga, che finalmente si sono sentiti liberi di amoreggiare davanti alle telecamere senza mancare di rispetto a nessuno che sta fuori dalla casa.

La diffida di Giuliano al Grande Fratello Vip

Se Rosalinda e Andrea si sono finalmente baciati, è anche "merito" di Giuliano Condorelli: l'ormai ex fidanzato dell'attrice, infatti, ha compiuto un gesto che da tanti è stato interpretato come un via libera alla nascita della seconda coppia della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata del 15 febbraio Alfonso Signorini ha informato Cannavò che d'ora in avanti non potrà più parlare dello storico compagno in quanto al programma è arrivata una diffida: tramite una lettera inviata dagli avvocati, dunque, il siciliano ha chiesto che nessuno lo nomini più in televisione.

L'unico argomento che potrà essere trattato in diretta, dunque, è la liason in corso tra l'attrice e Zenga: l'amore ormai finito tra la concorrente e Giuliano, è un tasto che né il conduttore né i vipponi reclusi dovranno più toccare per evitare problemi legali.

I dubbi di Dayane sulla coppia del Grande Fratello Vip 5

Se la maggior parte degli abitanti della casa si è detta entusiasta dell'avvicinamento che c'è stato in questi giorni tra Rosalinda e Zenga, la migliore amica della ragazza è apparsa scettica su questo giovane rapporto.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa lunedì 15 febbraio, Signorini ha interpellato Dayane sulle tante frecciatine che ha lanciato a Cannavò da quando l'ha vista flirtare con Andrea davanti alle telecamere.

La brasiliana ha negato di essere gelosa di questa storia, anzi ha detto che se ha dei dubbi è soltanto perché vuole evitare alla compagna d'avventura ulteriori dispiaceri dopo la rottura a distanza con Giuliano (col quale l'attrice era fidanzata da oltre 10 anni).

Come se non bastasse, Mello ha nominato Zenga: la motivazione che la ragazza ha dato in confessionale, è che ha deciso di votare a turno tutti i coinquilini che ancora non sono certi di partecipare alla finale.

A proposito dell'ultima puntata del GF Vip 5, sta delineandosi il cast di concorrenti che si contenderanno la vittoria: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono i primi tre finalisti.