Subito dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne del 12 marzo, il cavaliere del Trono Over Roberto Di Silvestri si è sfogato su Instagram, accusando la donna che ha portato le segnalazioni su di lui in puntata, dandole della bugiarda.

Un amaro sfogo quello di Roberto, accusato di aver preso in giro tutti e di aver partecipato a U&D non da single.

Roberto costretto a lasciare Uomini e donne dopo le segnalazioni

L’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne è stato denso di polemiche, a causa delle nuove segnalazioni su Roberto Di Silvestri. Maria De Filippi ha mostrato tre video compromettenti sul cavaliere, nei quali l’uomo avrebbe detto pure ‘ti amo’ a una persona che sembrerebbe essere la sua ex fidanzata.

In puntata è emerso che Roberto non sarebbe stato single quando si è presentato a Uomini e donne. Accuse sostenute proprio dalla donna in questione, con la quale avrebbe intrattenuto una relazione sino a poco tempo fa e che è intervenuta telefonicamente in puntata smascherando il cavaliere. Roberto dopo aver cercato di giustificarsi, ha abbandonato Uomini e donne.

Roberto Di Silvestri sbotta: 'La donna della segnalazione è una bugiarda'

Subito dopo la messa in onda della puntata del 12 marzo, Roberto Di Silvestri ha voluto dire la sua su Instagram. L’ex cavaliere ha sostenuto che due dei tre video mostrati a U&D e in cui diceva ‘ti amo’ a una persona, erano indirizzati alla dama Patrizia e non alla sua ex. Inoltre l'uomo ha detto: "La donna della segnalazione è una bugiarda seriale.

Ha fatto le stesse cose con il suo ex marito e il suo compagno”.

Roberto inoltre ha voluto puntualizzare che nel corso della puntata, non avrebbe avuto modo di sentire tutto ciò che ha detto la donna, motivo per il quale, secondo quanto ha dichiarato, non sarebbe riuscito a difendersi con efficacia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Roberto deve lasciare U&D, ma non ci sta: 'Hanno voluto farmi fuori'

Sta di fatto che Roberto Di Silvestri è stato in qualche modo costretto a lasciare Uomini e donne. Il sospetto è che l’uomo abbia preso in giro non solo la dama Patrizia, ma anche la redazione, tenendo nascosto la relazione con questa fantomatica donna.

Roberto comunque, non ci sta a passare per bugiardo e sui social ha continuato a sostenere che tutte le segnalazioni giunte in trasmissione non corrispondono al vero e, a tal proposito, è sbottato sostenendo: ‘Hanno voluto farmi fuori e ci sono riusciti”, aggiungendo: “Con tanta cattiveria e falsità".