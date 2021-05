Diletta Leotta si diverte con i suoi amici: la giornalista di DAZN ha pubblicato una Instagram Story molto spiritosa in cui si improvvisa deejay. Chiaro che i risultato non è dei migliori, ma di certo la bellissima catanese è riuscita a strappare un sorriso alla gente che si trovava in sua compagnia. E se nessuno dei presenti è ripreso dalla storia di Diletta, l'assenza di Can Yaman si fa sempre più evidente. Da tempo ormai i due non compaiono insieme: gli ultimi scatti di coppia sono quelli 'rubati' dal settimanale Chi mentre i giovani si trovavano sul Lago di Como.

Diletta si diverte a remixare una canzone

Serena e divertita, Diletta si mette sempre alla prova: Leotta ha provato a remixare una famosa canzone, per la precisione 'Children' di Robert Miles.

Sebbene come deejay la giornalista DAZN abbia ancora molta strada da fare, è certo che la catanese non si tira mai indietro di fronte a nessuna sfida. La conduttrice radiofonica ha voluto fare questa nuova esperienza sotto lo sguardo divertito di alcuni amici, di cui non si vedono i volti, ma si sentono solo le risate e le voci.

E in tutto ciò una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Can Yaman? Mentre in Italia cresce l'attesa per il debutto di Mr Wrong -Lezioni d'Amore, con protagonista proprio l'attore turco che dovrebbe prendere il via in prima serata il prossimo 14 giugno, ben poco si sa di come procede la love story tra i due belli dello showbiz. Dopo le voci di una presunta crisi, i due sono stati avvistati insieme in un resort dove si sono concessi un week-end romantico, poi null'altro.

Che fine ha fatto Can Yaman?

Le ultime dichiarazioni di Diletta, risalenti alla consegna del tapiro d'oro da parte di Striscia la Notizia, vedevano la giornalista innamorata e fidanzata con la star di DayDreamer - Le ali del sogno, ma i fan si chiedono come mai la coppia non si è mostrata più insieme sui social. Forse Diletta ha deciso di mantenere un profilo basso dopo lo sfogo pubblicato su Instagram in cui si diceva stanca di essere sempre seguita dai paparazzi, ma non mancano coloro i quali dubitano della veridicità della sua storia amorosa con Can.

Intanto, Diletta si è concessa un momento all'insegna della spensieratezza con i suoi amici: che la Leotta voglia mettersi alla prova anche nel campo della discografia? Conoscendo l'intraprendenza della bionda siciliana nulla è impossibile. Quel che è certo, in ogni caso, è che nonostante le critiche e gli attacchi, Diletta ha intenzione di andare dritta per la sua strada, tra momenti di relax e lavoro.

Se con Can procede tutto bene, prima o poi lo scatto di coppia ci sarà: non resta che attendere la prossima mossa dei giovani per saperne qualcosa di più.