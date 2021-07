Alfonso Signorini, confermato alla conduzione del Grande Fratello Vip, è al lavoro per scegliere il cast dei concorrenti della sesta edizione della trasmissione. Tra coloro che sarebbero in lizza per varcare la porta rossa della casa di Cinecittà ci sarebbe Manila Nazzaro, vincitrice di Miss Italia nel 1999. In questi anni si è affermata come conduttrice televisiva, ma anche nei panni di speaker radiofonica. Ad esempio, in Tv è stata dal 2014 al 2017 la padrona di casa di Mezzogiorno in famiglia, mentre in radio è attualmente impegnata sia su Rtl 102.5 che su Radio Zeta.

Un altro nome che sta circolando per il GF Vip 6 è quello di Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen Rodriguez.

Alfonso Signorini in questo periodo ha ridotto sensibilmente le sue apparizioni televisive per evitare una sovraesposizione mediatica e per preparare al meglio la prossima edizione del reality-show. Ricordiamo che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato l'influencer Tommaso Zorzi.

Nazzaro: la Miss Italia 1999 avrebbe superato i provini

Manila Nazzaro dunque sarebbe in corsa per il Grande Fratello Vip 6. La presentatrice pugliese è reduce da una partecipazione ad un altro reality-show, Temptation Island. Nell'estate del 2020 ha preso parte al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la sua storia d'amore con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Restando sulla vita privata, dal 2005 al 2017 è stata sposata con un altro giocatore di calcio, ovvero Francesco Cozza, ex bandiera della Reggina. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Nazzaro abbia superato i primi provini per la partecipazione al GF Vip 6.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra i probabili concorrenti l'ex di Belen Rodriguez e Alex Belli

Un altro indiziato a far parte della sesta edizione del reality-show Mediaset sarebbe Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez. Dunque, mentre la showgirl argentina è impegnata a prendersi cura della secondogenita nata da poco, l'imprenditore starebbe tentando la strada per il Grande Fratello Vip 6.

Infine, tra i probabili concorrenti è spuntato anche il nome di Alex Belli, attore parmense che si è fatto conoscere al grande pubblico per aver lavorato nella soap opera Centovetrine.

L'appuntamento con il GF Vip 6 è previsto per settembre. Signorini avrà l'arduo compito di ripetere il successo dell'edizione precedente che è stata la più lunga nella storia del reality. Per questo motivo, il conduttore starebbe lavorando alacremente per organizzare un cast che possa ancora una volta attirare le attenzioni del pubblico.