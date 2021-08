Tra i protagonisti delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip , vi è sicuramente l'attore e modello Walter Nudo che riuscì a conquistare il titolo di vincitore assoluto della terza edizione, all'epoca condotta da Ilary Blasi. In questi giorni, l'attore ha scelto di raccontarsi in una intervista al Corriere della sera dove ha detto di aver scelto di chiudere la porta con la televisione e soprattutto con il genere reality show. Al tempo stesso, Walter ha rivelato che oggi è rimasto "senza soldi", ma questo per lui non è un problema, dato che sostiene di essere felice .

La confessione di Walter Nudo, ex vincitore del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Walter Nudo prima di essere scelto come concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, dove è riuscito ad imporsi come vincitore assoluto, è ricordato anche per essere stato tra i trionfatori dell'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza che all'epoca era condotto da Simona Ventura su Rai 2.

Dopo la fortunata esperienza nella casa di Cinecittà, Walter Nudo ha detto di aver cambiato radicalmente vita, complici anche i due ictus e l'operazione subita al cuore.

"Ho visto la morte negli occhi", ha affermato senza troppi giri di parole l'attore ammettendo che in quei momenti si chiedeva se avesse fatto tutto quello che voleva nella sua vita.

'Adesso di soldi non ne ho', ammette Walter dopo il successo

Ripensando al suo passato, Walter Nudo ha detto di aver avuto tutto dalla vita: soldi, macchine, successo, popolarità. Ma, nonostante tutti questi bei materiali, l'attore ha raccontato di non essersi sentito felice e di avere avuto difficoltà a dormire la notte.

"Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice", ha affermato l'ex vincitore del Grande Fratello Vip che ha scelto di chiudere con la televisione e il mondo dei reality show.

E a tutti quelli che lo accusano di essere sparito dal mondo della tv, lui risponde dicendo semplicemente di essere "rinato" e di aver di scelto intraprendere un percorso diverso da quello che stava portando avanti.

Il ritorno del Grande Fratello Vip 6: da settembre in tv

Insomma una scelta importante quella di Nudo che ormai ha scelto di voltare pagina e di pensare in primis a se stesso.

Nel frattempo, il Grande Fratello Vip va avanti e proprio a metà settembre comincerà la sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini.

In questi giorni sono state svelate le prime anticipazioni di quest'anno e per quanto riguarda il parterre dei concorrenti, nel cast ci sarà Katia Ricciarelli.

L'ex moglie di Pippo Baudo ha raccontato di volersi mettere in gioco e di voler portare il mondo della lirica all'interno della casa più spiata d'Italia.