Si sono fermate nella città di Spoleto le riprese della tredicesima stagione della serie televisiva "Don Matteo" con la coppia formata da Terence Hill e Nino Frassica. Il mese di luglio ha visto un lavoro importante della troupe per completare gran parte delle puntate che verranno mandate in onda su Rai 1 a partire dal 2022. Nel mese di settembre gli attori facenti parte del cast di Don Matteo ritorneranno sul set, ma non sono terminate le sorprese che si concentrano intorno alla presenza di un noto interprete. Il chiaro riferimento è all'attore Raoul Bova che sarà per la prima volta sul set di Don Matteo in qualità di guest-star.

Questo retroscena potrebbe far pensare che Raoul Bova sia protagonista di qualche fiction inedita in Rai ma per il momento non trapelano notizie. Molti attori famosi hanno chiuso le stagioni di Don Matteo con una breve apparizione con l'intento di anticipare la serie di cui sarebbero stati protagonisti. In merito a questo particolare si può far leva sulla partecipazione di Lino Guanciale in una puntata di Don Matteo anticipando la fiction che l'avrebbe visto nel ruolo del temibile avvocato Enrico Vinci. Le anticipazioni rivelano che Raoul Bova si presenterà sul set di Don Matteo solamente nel mese di ottobre. Ciò significa che l'attore sarà poco presente nella serie televisiva campione di ascolti e in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni.

Il nuovo ruolo affidato a Raoul Bova in Don Matteo

In particolare Raoul Bova sarà chiamato a sostituire Terence Hill nel ruolo del parroco-detective. Un ruolo di grande responsabilità e ciò vuol significare che Terence Hill voglia passare il testimone all'attore romano affidandogli un compito complesso. I motivi di questa decisione di Mario Girotti sono legati alla distanza dalla famiglia.

Raoul Bova, dal canto suo si cimenterà in questo nuovo ruolo vestendo i panni di padre Massimo, un personaggio dal passato oscuro. Recentemente l'attore prossimo a compiere cinquant'anni è stato impegnato in una fiction su canale 5, "Buongiorno mamma" di cui è stato protagonista con Maria Chiara Giannetta. Quest'ultima ritroverà Raoul Bova sul set di Don Matteo tornando a interpretare il ruolo della capitana Olivieri.

Il ritorno di amati e storici personaggi della serie televisiva

La tredicesima stagione potrebbe essere l'ultima e vedrà il ritorno di personaggi graditi al pubblico, tra cui spicca Nathalie Guetta nel ruolo di Natalina. Le ultime riprese nel mese di luglio si sono svolte a piazza del Duomo con la presenza dei personaggi principali. Si tratta di Maurizio Lastrico, Maria Chiara Giannetta, Terence Hill e Nino Frassica.