Negli episodi della soap turca Io sono Farah che verranno trasmessi dal 29 dicembre al 2 gennaio 2026, la protagonista Farah sarà vittima di un’aggressione.

Bekir impedisce a Bade di svelare l’identità dell’assassino del donatore di Kerim

Farah verrà aggredita nel parcheggio del suo palazzo, durante un picnic con il figlio Kerim (Rastin Paknahad), con l’amica Gonul (Derya Pınar Ak), Vera (Senan Kara) e Perihan (Lala Basar).

In seguito, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino, Farah si aprirà con l’avvocatessa Bade, confidandole di aver vissuto dei momenti romantici con il marito Tahir (Engin Akyürek).

Purtroppo, Bade verrà fermata da suo fratello Bekir, proprio quando sarà in procinto di svelare l'identità dell'assassino del donatore del piccolo Kerim. In seguito, Farah convincerà Tahir a non vendicare l’omicidio della persona che avrebbe dovuto donare il midollo osseo a suo figlio.

Mehmet e Tahir uniscono le loro forze, Cihan si toglie la vita

Successivamente, Mehmet (Fırat Tanış) e Tahir dopo essere stati nemici uniranno le loro forze, visto che cercheranno l’uomo che ha fermato l'automobile di Ali Galip (Mustafa Avkıran) tra gli ex poliziotti congedati per corruzione o altri reati. Dopo essere riuscito ad allontanare il commissario capo con una scusa, Tahir farà avere ai suoi uomini i dati della persona che ha riconosciuto tra i fascicoli della polizia.

Ben presto, Mehmet e Tahir inseguiranno Cihan, il quale si toglierà la vita appena verrà messo alle strette. Infine, dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, Tahir consegnerà a Mehmet il cellulare di Cihan e gli suggerirà di non utilizzarlo come prova.

Riepilogo sul rapimento di Farah da parte di Bekir

Nelle puntate andate in onda di recente su Canale 5, Farah si era presentata alla tenuta Akinci per accettare l’aiuto della signora Vera, la moglie del boss Ali Galip. La speranza della giovane era quella di riuscire a ottenere la cittadinanza turca e di evitare di dover tornare in Iran con il figlio Kerim, in procinto di sottoporsi a un intervento importante per la sua salute. Poco dopo, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione dagli Akinci per arrestare il figlio Kaan con l’accusa di aver ucciso Alperen, un poliziotto sotto copertura.

A quel punto, avendo assistito all’omicidio in maniera casuale mentre svolgeva le pulizie, Farah ha cercato di fuggire su consiglio di Tahir, ma Bekir, il nipote di Ali Galip, è riuscito a fermarla. Dopo aver rapito la ragazza, Bekir ha minacciato di ucciderla puntandole un coltello alla gola: tuttavia, Farah è riuscita a scappare con Tahir, dopo aver ferito il suo rapitore a una gamba nel tentativo di difendersi.