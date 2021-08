Sen Çal Kapımı 2 si avvicina al finale che, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe essere trasmesso su Fox Turkiye l'8 settembre. Dunque, mancano soltanto due episodi alla conclusione, gli episodi 51 e 52. Mentre in Italia la serie (trasmessa con il titolo Love is in the air) è già a metà della prima stagione (episodi 1-39), in Turchia la storia di Eda e Serkan è quasi giunta al lieto fine. La seconda stagione, composta dagli episodi 40-52, ha mostrato ai telespettatori la riconciliazione tra i protagonisti, la scoperta di Serkan di avere avuto una figlia da Eda, il matrimonio e, recentemente, l'attesa di un altro bambino.

Vediamo nel dettaglio cosa accadrà alla famiglia Bolat nell'episodio 51 in onda mercoledì 1 settembre.

Riassunto del 50° episodio di Sen Çal Kapımı: Eda annuncia di essere incinta

Il 25 agosto su Fox Turchia è andato in onda l'episodio 50 di Sen Çal Kapımı, caratterizzato da alcuni momenti emozionanti e da situazioni divertenti che hanno coinvolto un po' tutti i personaggi. Alla notizia della gravidanza di Eda, Serkan è andato fuori di testa per la felicità e, allo stesso tempo, ha iniziato ad essere più agitato del solito. I due coniugi hanno concordato di mantenere il segreto, almeno per i primi tre mesi. Tuttavia, un'incomprensione generata prima da un errore di Seyfi e poi dai pettegolezzi di Erdem, ha causato una serie di equivoci che hanno portato a pensare che Pina e Aydan fossero in dolce attesa.

Alla fine Eda non ha potuto più nascondere la verità e ha finito con il dare a tutti la lieta notizia.

Spoiler episodio 51 di Sen Çal Kapımı, 1° trailer: Kiraz gelosa del futuro fratello

Una volta rivelato a tutti di essere in dolce attesa, Eda inizierà a vivere serenamente la sua gravidanza, questa volta insieme a Serkan. Le anticipazioni presenti nel primo trailer dell'episodio 51 rivelano che, durante un'ecografia (dalla quale potrebbero conoscere il sesso del bambino), Eda preferirà non sapere se sarà un maschio o una femmina.

Serkan rispetterà la volontà della moglie, ma in realtà sarà molto curioso. Deciso a scoprire il genere del figlio, l'architetto si consulterà con l'amico Engin. Nel frattempo Kiraz inizerà ad essere gelosa del fratello, specialmente delle attenzioni che Serkan riserverà al futuro Bolat.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı, 2° trailer del 51° episodio: Eda e Kiraz preparano una sorpresa per Serkan

Nell'episodio 51 di Sen Çal Kapımı la gravidanza di Eda sarà tenuta sotto il vigile "controllo" di Serkan. Nel secondo trailer rilasciato da Fox Turchia alcune scene mostrano che l'uomo sarà ossessionato riguardo alle condizioni di salute della moglie, tanto da assumere due persone per assisterla ad ogni ora del giorno e per tutta la durata della gestazione. Inoltre, le anticipazioni presenti nel breve promo rivelano che Bolat arriverà a "corrompere" il ginecologo, affinché le scriva una certificato che contenga il divieto di lavorare durante i mesi della gravidanza. Infine, come mostrato nell'ultima scena del trailer, Eda e la piccola Kiraz porteranno Serkan bendato nel giardino di casa dove avranno preparato per lui una sorpresa.