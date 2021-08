Quella che sembrava solamente un'indiscrezione di fine estate, nelle ultime ore ha trovato conferma: Elisabetta e Luca di U&D si sono lasciati. Dopo aver catturato l'attenzione di fan e curiosi con un post malinconico e un po' polemico, la dama del Trono Over ha deciso di esporsi una seconda volta su Instagram per invitare i più critici a non prendersela né con lei né con il cavaliere col quale ha fatto coppia fino a pochissimo tempo fa. Nessun accenno, infine, al possibile ritorno nel cast del dating-show.

Le spiegazioni della protagonista di U&D

È finito un altro amore tra quelli che sono sbocciati negli studi di U&D recentemente, ovvero nel corso della passata edizione. Attraverso una Stories che ha condiviso su Instagram il 30 agosto, Elisabetta ha fatto sapere che il rapporto con Luca non va più avanti da qualche tempo, ovvero da quando lei si è resa conto che i suoi sentimenti non erano ricambiati con la medesima intensità.

Dopo che sul web si è vociferato di tutto sulla sua storia d'amore appena terminata, la bella Simone ha deciso di condividere con i follower un altro messaggio a riguardo, soprattutto per rispondere a chi non ha mai creduto nel suo legame con Cenerelli.

"Mi sento di dare una spiegazione sia a chi ha sempre creduto in noi che a chi non l'ha mai fatto", inizia così lo sfogo social della dama del Trono Over che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Rottura di inizio stagione per una coppia di U&D

"La nostra relazione è sempre stata vera e solo le persone a noi vicine sanno come abbiamo vissuto e le emozioni che abbiamo condiviso", ha proseguito Elisabetta nella Stories di Instagram con cui ha ufficializzato la rottura con Luca.

Senza spendere brutte parole per l'ormai ex fidanzata, la dama di U&D ha voluto rivolgersi direttamente ai fan, ovvero a quelle persone che hanno seguito dall'inizio la sua conoscenza con Cenerelli davanti alle telecamere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Non ha senso infangarmi o infangarci. In tutte le relazioni ci sono alti e bassi, alcune durano una vita e altre finiscono", ha aggiunto Simone nello sfogo social del 31 agosto.

La milanese ha concluso il suo messaggio con un appello ai follower: "Vi chiedo di rispettare questo momento, è inutile sputare veleno".

Attesa per il possibile ritorno negli studi di U&D

Elisabetta si è limitata a confermare la rottura con Luca e a chiedere ai fan di rispettare il periodo delicato che sta vivendo: nessun accenno, dunque, è stato fatto ad un possibile quanto chiacchierato ritorno a U&D.

Da quando ha cominciato a circolare il gossip sulla crisi in corso tra Simone e Cenerelli, molti si sono esposti sui social network per ipotizzare che presto entrambi rientreranno nel cast del dating-show.

Visto che l'addio è stato ufficializzato solamente in queste ore, i due non hanno partecipato alle prime registrazioni dell'edizione 2021/2022 del programma nel quale si sono conosciuti e poi innamorati. Gran parte degli spettatori, però, oggi è certa del fatto che prestissimo l'ex coppia riapparirà davanti alle telecamere sia per aggiornare il pubblico televisivo sugli sviluppi negativi che ha avuto il loro rapporto, che per riprendere possesso del loro posto nel parterre del Trono Over.

Anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non figurano nella nuova formazione di dame e cavalieri di Uomini e donne: gli ex fidanzati, infatti, non hanno preso parte alle riprese che sono iniziate lo scorso 24 agosto dopo circa tre mesi di stop per le vacanze d'estate. Chi invece è regolarmente sulla sua sedia rossa, è Ida Platano: le ultime anticipazioni, anzi, fanno sapere che il cuore della bresciana avrebbe ripreso a battere per un nuovo corteggiatore.