Domenica 10 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Matteo Fioravanti avrebbe scelto Noemi. A quanto pare, la decisione del giovane sarebbe arrivata in modo del tutto inaspettato.

Matteo avrebbe lasciato il programma

Come riportato nelle anticipazioni di U&D, Matteo Fioravanti avrebbe effettuato la scelta a sorpresa. Scendendo nel dettaglio, la puntata si sarebbe aperta con un video riguardante l’esterna di Matteo e Noemi. Successivamente il diretto interessato avrebbe deciso di eliminare due corteggiatrici: Francesca e Valentina.

In un secondo momento il giovane avrebbe avuto un confronto con Raffaella Mennoia, quest’ultima era nello studio del dating show per presentare il suo libro. Terminato il confronto con la storica autrice di U&D, quest'ultima gli avrebbe consigliato di lasciare il programma qualora si sentisse pronto a effettuare questo passo.

A quel punto il tronista, visibilmente commosso in volto, avrebbe chiesto a Maria De Filippi di poter scegliere la corteggiatrice. Una volta messe le poltrone al centro dello studio, Fioravanti avrebbe deciso di lasciare il programma con Noemi.

Matteo avrebbe rivelato di avere avuto un colpo di fulmine nei confronti della ragazza.

La risposta della corteggiatrice

Dopo avere ascoltato la “dichiarazioni” di Matteo Fioravanti, Noemi avrebbe risposto “sì” al tronista romano.

Dunque, Matteo e Noemi sarebbero pronti a vivere la conoscenza lontano dai riflettori. A quel punto come di consueto, in studio sarebbero scesi i classici petali rossi. Tra le poche indiscrezioni trapelate sulla corteggiatrice, si sa che lavora come modella, di cognome fa Baratto ed è originaria della Campania.

Isabella Ricci assente alla registrazione

Il Vicolo delle News ha riportato delle anticipazioni anche sul Trono Over. Mentre una coppia formata da un cavaliere e una dama avrebbe lasciato U&D per conoscersi lontano dalle telecamere, una nota dama non sarebbe comparsa alla registrazione. Sui social, alcuni utenti si sono detti preoccupati per l’assenza di Isabella Ricci.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto alla dama: se abbia avuto un imprevisto oppure se abbia deciso di abbandonare il dating show. La coppia che avrebbe lasciato Uomini e Donne sarebbe formata da Antonio e Angela: il cavaliere avrebbe dichiarato di provare dei sentimenti forti nei confronti della dama. Marcello Messina invece, avrebbe chiuso la conoscenza con Ida Platano.