Nella soap partenopea Un posto al sole, sono in arrivo una serie di new entry che daranno spazio a nuove storyline davvero interessanti. Oltre al ritorno di Lara, previsto per la settimana che andrà dall'8 al 12 novembre, ci sarà pure l'ingresso di un nuovo personaggio: Espedito Altieri, il padre di Speranza, interpretato da Antonio Conte, previsto per lunedì 8 novembre. Il suo sarà un ingresso di "passaggio" nella soap, ma che non passerà di certo inosservato.

Samuel verrà scambiato per un maniaco

A Palazzo Palladini arriverà Espedito Altieri, il papà di Speranza.

L'uomo, invitato dai Del Bue per aiutare Speranza a convincerlo a farla iscrivere alla facoltà di veterinaria, non passerà di certo inosservato e fin da subito mostrerà la propria natura "retrograda".

Il suo ingresso infatti risulterà pieno di tensioni e di equivoci che alla fine spingeranno Guido a cambiare idea. Il comandante infatti rimarrà sconvolto dai modi di fare di quest'ultimo, completamente irascible e del tutto diverso da come lo immaginava.

Al suo ingresso in casa Del Bue, l'uomo racconterà di aver salvato sua figlia dalle grinfie di un maniaco. Nel bel mezzo del racconto, Guido riceverà una telefonata da parte di suo figlio che lo informerà dello spiacevole incontro avvenuto tra Espedito e Samuel e dichiarerà di non voler tornare a casa finché il cugino di Mariella sarà loro ospite.

Sarà proprio in quel momento che Guido capirà che il "maniaco" di cui parla Espedito altri non è che il povero Samuel, colpevole di essersi fermato a salutare Speranza.

Per questo motivo Guido rinuncerà a parlare con lui dei desideri della figlia, nonostante lo abbia promesso a sua moglie.

Successivamente per Guido però arriverà un compito ancora più difficile, Espedito infatti gli chiederà di vigilare in maniera rigida su sua figlia durante la sua permanenza a Napoli, per motivi legati allo studio, per evitare che qualcuno possa circuirla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo compito sarà per Guido molto difficile, in quanto lui stesso è a conoscenza del fatto che la nipote di Mariella ha un debole proprio per suo figlio Vittorio.

Nuovi arrivi a Palazzo Palladini

Intanto a Un posto al sole, il cerchio è ormai stretto intorno alla ricerca e alla scoperta dell'identità dell'aggressore di Susanna che, nelle prossime puntate, verrà scoperto.

La soap si arricchirà di nuove storie, oltre all'arrivo bizzarro del padre di Speranza, torneranno a far parlare di sé Lara Martinelli, interpretata da Ciara Conti e pure Nunzio Cammarota, interpretato da Vladimir Randazzo.