Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta gli amori, le passioni e le vicissitudini di due famiglie dell'alta moda di Los Angeles. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla forte discussione in cui saranno coinvolti Liam e Thomas a causa del manichino di Hope, sull'ingenuità mostrata da Hope e Steffy nel non voler vedere il vero stato di salute mentale di Thomas, sulle allucinazioni di quest'ultimo, sulla cena organizzata da Carter, sull'interesse di Paris per Zende e sulle accuse mosse da Finn a Liam.

Thomas mente a Liam

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam si recherà a casa di Thomas per parlare con lui, nel tentativo di capire se l'uomo è ancora ossessionato da sua moglie. Giunto a casa dell'ex cognato, Liam scoprirà la presenza di un manichino estremamente somigliante a Hope. Inorridito alla vista dell'oggetto inanimato, il figlio di Bill Spencer chiederà spiegazioni a Thomas, dando il via ad un'accesa discussione in cui il fratello di Steffy si giustificherà con le solite bugie. Lo scontro fra i due giovani degenererà fino a quando Thomas non aggredirà verbalmente Liam. Una volta terminata la lite, Thomas sarà travolto dalle sue allucinazioni in cui crederà che il manichino di Hope lo stia invitando ad uccidere Liam.

Nonostante ciò, il giovane riuscirà a controllarsi, finendo per non cedere alle richieste della bambola.

Hope scopre il manichino

Giunto in ufficio, Liam racconterà a Hope e a Steffy ciò che ha visto a casa di Thomas, scoprendo con stupore che le due donne non lo ritengono un fatto così grave. Convinta che Thomas sia veramente cambiato, Hope si arrabbierà con Liam, decidendo di andare a trovare il fratello di Steffy per parlargli di persona.

Giunta a casa sua, rimarrà inizialmente sconvolta alla vista della bambola, per poi cambiare idea quando Thomas le spiegherà di tenerla in casa soltanto per disegnare meglio dei nuovi abiti. A quel punto, la figlia di Brooke lo spronerà ad andare avanti, convinta che lui sia davvero cambiato. Nel frattempo, Liam chiederà a Finn di convincere Steffy a controllare di più suo fratello, scoprendo con stupore che il medico è convinto che sia lui a creare problemi a causa della sua ossessione per Thomas.

Paris confiderà a Zoe di sentirsi molto attratta da Zende. Più tardi, le due sorelle parteciperanno con Zende ad una cena organizzata dall'avvocato Carter, che renderà ancora più misterioso il vero motivo per cui il quale è stata organizzata.