Nervi tesi nello studio di Uomini e donne durante la puntata trasmessa questo pomeriggio, 24 gennaio, su Canale 5. Al centro dell'attenzione Tina Cipollari, che è tornata a puntare il dito contro la sua nemica giurata Gemma Galgani, prendendola in giro e lanciando frecciatine che non sono passate inosservate. Questa volta, però, Tina non ha potuto contare sul sostegno del suo amico opinionista Gianni Sperti, che si è dissociato da Tina, dando vita a una accesa lite in studio che ha costretto Maria De Filippi a intervenire.

Gemma Galgani presa in giro da Tina a Uomini e donne

Nel dettaglio, in occasione del compleanno di Gemma, Tina ha scelto di "festeggiare" a modo suo la dama torinese e lo ha fatto facendo arrivare in studio una torta e una lettera che ha scritto per la sua "nemica giurata". "Un altro anno se ne va ma tu sei sempre seduta qua. Ti credi bella ma sei solo una frittella, ti senti una regina ma per tutti e per me sei solo una cre... che a cent'anni si comporta come una bambina", ha scritto l'opinionista di Uomini e donne in questa lettera che è stata letta in studio da Maria De Filippi.

"Tanti uomini si sono presentati ma tutti sono scappati, nonostante tutti i letti...", ha scritto ancora Tina che si è poi infuriata anche con la conduttrice che avrebbe saltato un pezzo della sua lettera.

Colpo di scena a Uomini e donne: Gianni si dissocia da Tina e scoppia la lite in studio

"Ma basta, almeno oggi potresti essere un po' più benevola", ha subito sbottato Gemma che non ha per niente gradito questa lettera provocatoria scritta da Tina Cipollari. Ma il colpo di scena è arrivato quando qualche minuto dopo la lettura di questa missiva "speciale" scritta per Gemma, anche Gianni Sperti ha preso le distanze da Tina.

Tra i due opinionisti è scoppiata la lite in studio dal momento in cui Gianni ha ammesso di non essere d'accordo con le parole poco carine rivolte da Tina nei confronti di Gemma. Una presa di posizione che ha scatenato l'ira dell'opinionista, che si è scagliata duramente anche contro Gianni Sperti.

Tina attaccata da Gianni e interviene Maria De Filippi

"Sono d'accordo con Gemma, ma al suo compleanno potevi essere più gentile. Mi dissocio da tutto quello che hai detto, pure perché vorrei vedere te a 72 anni come ci arrivi", ha sentenziato Gianni che ha così spezzato una lancia a favore della dama torinese.

"Allora tu non devi parlare di queste cose che faccio io", ha subito sbottato Tina rivolgendosi furiosamente contro Gianni Sperti. "Ma che sta succedendo? Ma avete litigato?", ha subito esclamato Maria De Filippi che è intervenuta quasi preoccupata dato che i due opinionisti sono sempre stati d'accordo negli attacchi rivolti contro Gemma.