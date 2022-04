Ida Platano continua a essere al centro delle polemiche non sono nello studio di Uomini e donne, ma anche sul web e sui social.

Durante le ultime settimane la dama si è ritrovata al centro di un dibattito, dopo aver ammesso di sentirsi a disagio nel frequentare ristoranti costosi e rinomati.

Una versione dei fatti che in queste ore ha scatenato l'indignazione dell'ex dama Barbara De Santi, la quale non si è fatta problemi a smascherare Ida.

Ida Platano smascherata da Barbara, l'ex dama di Uomini e donne over

Nel dettaglio, durante una delle sue ultime conoscenze, Ida Platano ha ammesso di non sentirsi se stessa nel frequentare dei ristoranti costosi, dato che il contesto non le permetterebbe di sentirsi a suo agio.

Parole che hanno scatenato polemiche in studio, dove in tanti non hanno creduto a questa versione dei fatti della dama, riportandola al centro del dibattito.

Tra coloro che non hanno creduto alle parole di Ida spicca anche Barbara De Santi, una delle ex dame del trono over.

Barbara ha avuto modo, in passato, di conoscere Ida, motivo per il quale non si è fatta problemi ad attaccarla sui social.

'Che bugiarda', sbotta Barbara contro Ida

"Ma che bugiarda. Io l'ho incontrata quattro anni fa in uno dei più rinomati ristoranti di Brescia" ha sentenziato Barbara, che ha così smascherato Ida.

"Credetemi è tutto fuorché una trattoria e i prezzi non sono alla portata di tutti" ha aggiunto ancora Barbara nel suo post al vetriolo sulla dama di Uomini e donne over.

In attesa di scoprire se Ida deciderà di replicare alle insinuazioni che sono state fatte dall'ex dama Barbara De Santi, ecco che le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del programma rivelano che un ex fidanzato di Ida Platano ha scelto di voltare pagina definitivamente.

Trattasi del cavaliere Diego Tavani, che solo qualche mese fa è stato protagonista di un'ampia pagina che ha tenuto banco nelle dinamiche di Uomini e donne, legata proprio a una chiacchieratissima storia d'amore con Ida.

Diego Tavani, ex di Ida, lascia Uomini e donne con la dama Aneta

Tuttavia, nel momento in cui i due sembravano essere sul punto di uscire insieme dallo studio della trasmissione Mediaset, ecco che Diego ha avuto un ripensamento, ammettendo di non aver gradito alcuni atteggiamenti e modi di fare della dama.

Sta di fatto che, a distanza di un po' di settimane, Diego ha scelto di voltare pagina ed ha dimostrato di essere interessato per davvero alla ricerca della sua anima gemella.

Il cavaliere infatti, durante l'ultima registrazione di Uomini e donne, è andato via dalla trasmissione con la dama Aneta, pronto a viversi insieme questa storia d'amore lontano dai riflettori mediatici.