Durante la sesta puntata del serale di Amici 21, l'allievo di Rudy Zerbi, il cantante LDA, è stato eliminato ufficialmente dalla scuola, perdendo al ballottaggio finale contro Nunzio. Sin dall'inizio dell'anno, il giovane figlio di Gigi D'Alessio è stato difeso a spada tratta dall'insegnante. D'altro canto, però, agli utenti Instagram non è sfuggito un particolare interessante.

Rudy e LDA si ignorano, mentre ad Amici si stimavano

Nel corso del suo percorso all'interno della scuola di Amici 21, LDA è stato ampiamente criticato da Anna Pettinelli, mentre il suo insegnante Rudy Zerbi ha sempre speso delle ottime parole nei suoi confronti.

Inoltre, nonostante sia figlio d'arte, non è mai stato privilegiato in alcun modo. Da quando è stato eliminato dalla scuola, però, i fan del programma si sono resi conto che, contrariamente a quanto si penserebbe, il giovane cantante e l'insegnante della scuola non si seguono su Instagram.

D'altro canto sembra che LDA, invece, sia un follower di Lorella Cuccarini. Per il momento non si conoscono i dettagli della situazione. Alcuni utenti sostengono che possa esserci stato uno screzio tra Luca e Zerbi, da cui ne sarebbe derivata la rottura dei rapporti.

Il percorso di LDA nella scuola di Amici 21

Quando ha fatto il suo ingresso all'interno della scuola di Amici 21, LDA ha subito sottolineato il suo intento di diventare una personalità artistica indipendentemente da suo padre.

Per cui ha sempre voluto essere trattato come tutti gli altri, senza alcun privilegio. D'altronde i malpensanti sui social lo hanno molto criticato inizialmente, ritenendolo un raccomandato.

Pertanto, sin da subito, il giovane cantante ha dovuto mettersi alla prova per far ricredere tutti. Purtroppo per lui, però, Anna Pettinelli non ha fatto altro che associarlo a suo padre Gigi D'Alessio e spesso LDA ha avuto dei momenti di sconforto.

Di recente, con l'avvicinarsi dell'attesissima finale di Amici di Maria De Filippi, il cantante si è reso conto di aver perso la motivazione iniziale, poiché sentiva che il suo percorso all'interno della scuola era ormai completo.

L'uscita di LDA dalla scuola di Amici 21

Dopo che Maria ha annunciato l'eliminato ufficiale della sesta puntata di Amici 21, LDA ha avuto modo di salutare tutti i suoi compagni e si è reso conto di quanto stava lasciando indietro.

In più, ha ringraziato la padrona di casa perché gli ha permesso di essere una personalità artistica sua, a prescindere dal padre. Inoltre, la conduttrice stessa ha voluto precisare che suo padre, Gigi D'Alessio, non le ha mai fatto una telefonata nel corso dell'anno, in modo tale da non rischiare di creare fraintendimenti per degli eventuali favoritismi.

Infine, poco prima di raccogliere le ultime cose e varcare la porta della casetta, il cantante ha fatto un ultimo scherzo al suo compagno di stanza Nunzio, in segno del forte legame che si era venuto a creare tra loro.