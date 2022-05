Katia Ricciarelli ha portato all’interno del Grande Fratello Vip il talento musicale che l’ha distinta nei teatri di tutto il mondo, mettendo in scena la Turandot con il tanto discusso bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge. Durante la permanenza nella casa non sono mancate le polemiche e il pubblico ha spesso invocato la sua eliminazione dal gioco dopo che Katia ha detto delle frasi omofobe a Biagio D'Anelli e ad altri concorrenti. A ogni modo, nel bene e nel male, resta la regina indiscussa della sesta edizione del reality e ha stupito tutti quando il 13 dicembre 2021 ha confermato la sua presenza nel programma, infatti in tanti davano per scontata l’uscita di Katia Ricciarelli dalla casa di Cinecittà dopo la scelta della produzione di allungare la trasmissione fino a fine marzo.

Quanti anni ha Katia Ricciarelli? La carta d’identità

Nome e cognome: Catiuscia Maria Stella Ricciarelli

Luogo di nascita: Rovigo

Data di nascita: 18 gennaio 1946

Età: 76 anni

Peso: 70 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Professione: Soprano e attrice

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: ama molto gli animali e il suo migliore amico è Ciuffi, il suo cane, apparso durante una puntata del Grande Fratello Vip

Quando ha esordito a teatro e in tv Katia Ricciarelli?

Katia Ricciarelli è una soprano. La sua notorietà è cresciuta agli inizi degli anni Settanta, dopo che ha vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai. Il suo talento l'ha portata a esibirsi nei palchi più prestigiosi di tutto il mondo, dove ha portato in scena le opere liriche più famose.

Agli inizi degli anni 2000 inizia ad abbandonare la carriera operistica a favore di quella di attrice, recitando non solo in alcune fiction, ma anche in film d'autore. Con La seconda notte di Pupi Avati ha vinto il Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista.

Alla carriera d'attrice affianca anche quella di personaggio televisivo e nel 2006 approda nel mondo dei reality con La Fattoria, condotta da Barbara d'Urso, piazzandosi alla quinta posizione.

Nel 2010 partecipa all'unica edizione andata in onda di Let's dance, il talent sul mondo della danza prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi e cancellato in tempi record a causa dei bassi ascolti dello show.

Su Rai 1 ha partecipato alla seconda edizione de Il cantante mascherato (Katia Ricciarelli si nascondeva sotto la maschera della giraffa), mentre a settembre 2021 è approdata nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Con chi è stata sposata Katia Ricciarelli? La vita privata della cantante lirica

Katia Ricciarelli nella vita ha avuto due storie importanti. La prima è quella con il tenore José Carreras, durata 13 anni. Nel 1985, invece, conosce Pippo Baudo e i due convolano a nozze il giorno del 40esimo compleanno di Katia Ricciarelli, ovvero il 18 gennaio del 1986.

La fine del matrimonio arriva nel 2004. Si è sempre parlato di un presunto tradimento da parte di Pippo Baudo, ma la verità non è mai venuta a galla.

Katia Ricciarelli su Instagram

Katia Ricciarelli ha un profilo Instagram seguito da quasi 10.000 follower. Purtroppo non viene aggiornato dallo staff, infatti l'ultimo post risale alla cover per Tv Sorrisi e Canzoni fatta prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli concorrente al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è stata la prima concorrente a entrare nella casa del Grande Fratello Vip nel settembre del 2021, anche se a dicembre il pubblico credeva che la cantante potesse abbandonare il gioco. Infatti si pensava che Katia, Carmen Russo e Manila Nazzaro potessero lasciare la casa del Gf Vip.

La soprano, fin da subito, ha avuto un ottimo feeling con Aldo Montano, visto che entrambi hanno partecipato insieme anche a La Fattoria: proprio al reality Katia avrebbe avuto gli stessi atteggiamenti criticati che ha al Gf Vip. La loro complicità li ha portati spesso a confrontarsi anche sugli altri concorrenti e diverse volte Katia e Aldo hanno sparato a zero su Alex Belli per "l'energia negativa" che a loro dire il concorrente avrebbe portato all'interno della casa.

A proposito dell'attore, Katia ha messo in guardia anche Soleil da Alex, visto che, dentro la casa, per l'affetto che prova nei suoi confronti, la definisce la sua "nipotina".

Una dolce complicità c'è stata anche con Davide Silvestri, memorabile la scena in cui Katia è rimasta bloccata nella poltrona e Davide ha chiesto aiuto alla regia per liberarla. La soprano ha mostrato anche il suo lato ironico, come quando Katia insieme a Gianmaria e Sophie hanno fatto festa in piscina.

Con altri concorrenti, invece, ci sono stati degli scontri. Per esempio Barù ha zittito Katia con qualche frecciatina, visto che secondo lui la soprano ha sempre da ridire su tutto. Sono stati diversi anche gli scontri con le sorelle Selassié.

Jessica ha anche minacciato di lasciare il gioco per colpa di Katia, dopo gli scontri che la soprano ha avuto con Lulù. Infatti Lulù ha accusato Katia di razzismo per alcune frasi che le ha rivolto non molto carine sulle sue origini etiopi. Katia è stata anche accusata di prendere in giro Manuel Bortuzzo, per il suo atteggiamento poco collaborativo all'interno della casa.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Katia Ricciarelli, la prima concorrente del Grande Fratello Vip 6 : la soprano è stata la prima concorrente a mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni rumor Katia sarebbe la concorrente più pagata: il cachet si aggirerebbe intorno ai 15.000 euro a settimana;

: la soprano è stata la prima concorrente a mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni rumor Katia sarebbe la concorrente più pagata: il cachet si aggirerebbe intorno ai 15.000 euro a settimana; Il web chiede la squalifica di Katia per omofobia : a pochi giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Katia ha usato un termine omofobo contro Alex Belli. Il pubblico sui social ne ha chiesto la squalifica, che non è arrivata;

: a pochi giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Katia ha usato un termine omofobo contro Alex Belli. Il pubblico sui social ne ha chiesto la squalifica, che non è arrivata; Katia e lo scontro con Miriana Trevisan : nonostante all'inizio abbiano avuto un buon rapporto, anche Katia e Miriana sono arrivate allo scontro. La soprana è stata accusata da Miriana di averle dato della poco di buono diverse volte. Tra le due sono volate parole grosse, al punto che Miriana ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip;

: nonostante all'inizio abbiano avuto un buon rapporto, anche Katia e Miriana sono arrivate allo scontro. La soprana è stata accusata da Miriana di averle dato della poco di buono diverse volte. Tra le due sono volate parole grosse, al punto che Miriana ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip; Katia viene accusata di razzismo : spesse volte, all'interno della casa, Katia è stata accusata di razzismo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è arrivata durante uno scontro con le principesse Selassié, in cui Katia ha dato a Lulù della "scimmia" e le ha detto di "andare a scuola al suo Paese, che forse non le hanno insegnato niente". La frase ha scatenato il putiferio nella casa, solo l'intervento di Alfonso Signorini ha riappacificato gli animi. Ai suoi compagni, inoltre, Lulù ha ammesso che in confessionale le hanno dato ragione sulla frase razzista di Katia;

: spesse volte, all'interno della casa, Katia è stata accusata di razzismo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è arrivata durante uno scontro con le principesse Selassié, in cui Katia ha dato a Lulù della "scimmia" e le ha detto di "andare a scuola al suo Paese, che forse non le hanno insegnato niente". La frase ha scatenato il putiferio nella casa, solo l'intervento di Alfonso Signorini ha riappacificato gli animi. Ai suoi compagni, inoltre, Lulù ha ammesso che in confessionale le hanno dato ragione sulla frase razzista di Katia; Katia e il battibecco con Nathaly Caldonazzo: Katia è stata offesa e denigrata da Nathaly, che l'ha definita una persona "invidiosa e infelice". Tutto ciò è accaduto perché la showgirl è andata in difesa di Miriana Trevisan, in un momento in cui Katia le ha detto "ma tu saresti una madre?", facendo riferimento alla liaison che Trevisan ha intrattenuto davanti alle telecamere con Biagio D'Anelli.

Katia Ricciarelli: il padre, il cane Ciuffi e la 'rissa' a La Scala

Katia Ricciarelli ha raccontato, anche all'interno della casa del Grande Fratello, il suo passato difficile.

La soprano non ha mai conosciuto suo padre, infatti è nata da una relazione che la madre ha avuto quando è andata a lavorare in Germania. Al ritorno in Italia le aveva promesso che l'avrebbe sposata, ma l'uomo in realtà aveva già una moglie e un figlio: da quel momento non gli ha mai permesso di vedere la figlia.

La soprano, molto spesso, ha parlato della sua vita fatta di solitudine, senza però trascurare Ciuffi, il suo tenero cagnolino arrivato dopo la morte dell'altra sua cagnolina, Dorothy.

Nel 1989, dopo un'esibizione alla Scala di Milano, fuori dal teatro è stata contestata per la performance nell'opera lirica di Giuseppe Verdi, Luisa Miller. Se in quell'occasione Ricciarelli ha mantenuto la calma, non si può dire la stessa cosa del marito di allora, ovvero Pippo Baudo.

Infatti il conduttore ha avuto una colluttazione con una persona del pubblico.

Katia Ricciarelli: la soprano incontra il cane Ciuffi

Katia Ricciarelli, dentro la casa, ha spesso dichiarato che il suo unico vero amore è il suo cagnolino Ciuffi. Durante la permanenza nel reality ha sentito la sua mancanza, così il Grande Fratello ha acconsentito e gliel'ha fatto incontrare all'esterno della casa di Cinecittà.