Oggi, domenica 8 gennaio, andrà in onda uno speciale molto importante di Amici: le anticipazioni fanno sapere che nella 15esima puntata ci sarà una doppia eliminazione, che un allievo accederà al serale e che ben quattro talenti entreranno a far parte della classe. La coppia formata da Niveo e Rita, ad esempio, nelle prossime ore sarà separata: la ballerina sarà mandata a casa dalla maestra Celentano, mentre il cantante si salverà per volere di Lorella Cuccarini. Tanti ospiti nel primo appuntamento del 2023: Aka7even per lo spazio musicale e quattro giudici per le gare di canto e ballo del giorno.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

La prima puntata di Amici del nuovo anno, sarà all'insegna dei colpi di scena. Gli spoiler che stanno circolando in rete dallo scorso 4 gennaio, fanno sapere che i professori hanno preso decisioni inaspettate al rientro dalle vacanze di Natale.

Rudy e Alessandra, in particolare, si sono esposti su alcuni allievi che, secondo loro, non meritavano di rimanere nella scuola: la maestra, ad esempio, ha sorpreso tutti mandando a casa Rita, talento della sua squadra. La danzatrice classica, dunque, è la prima eliminata dello speciale che sarà trasmesso in tv a partire dalle ore 14 di domenica 8 gennaio.

Il fidanzato della giovane, Niveo, è stato "graziato" da Lorella Cuccarini: l'insegnante di canto ha deciso di salvare il suo "pupillo" dopo aver notato grandi miglioramenti durante la pausa.

Una delle coppie che si sono formate nella scuola nei mesi scorsi, dunque, è stata separata e le anticipazioni rivelano che il giovane ha pianto tanto quando ha realizzato che d'ora in poi dovrà vivere in casetta senza la sua dolce metà.

'Rivoluzione' tra i cantanti di Amici

A lasciare la scuola di Amici nel corso del primo speciale del 2023 è stato anche un cantante che, a sorpresa, ha dovuto affrontare una sfida.

Rudy Zerbi ha chiesto di mettere a confronto Cricca con Jori, un rapper notato ai provini: un giudice esterno ha preferito l'aspirante allievo, così il titolare del team Cuccarini è stato eliminato.

Per quanto riguarda le tre ragazze che da settimane attendevano il verdetto dei professori, due di loro hanno ottenuto il banco (si tratta della cantante Valeria e della ballerina hip-hop Vanessa), mentre la latinista Aurora ha ceduto il posto a Eleonora a causa di un serio infortunio al ginocchio.

Sono quattro in tutto, dunque, i nuovi titolati della classe: quest'alto numero di new entry ha un po' fatto storcere il naso a Zerbi, che ha chiesto ai colleghi di pensarci bene prima di far entrare qualcuno perché mancano solo due mesi all'inizio del serale.

Prima maglia oro assegnata ad Amici

Visto che Maria ha confermato che il serale di Amici esordirà nella seconda metà di marzo (la conduttrice ha anticipato che mancano solo 10 puntate al prime time), gli insegnanti hanno cominciato ad assegnare le maglie oro che ufficializzano il passaggio di un talento alla prossima fase.

Il ballerino Ramon ha ottenuto il sì della maestra Celentano ed è diventato il primo allievo di questa edizione ad accedere al serale; tutti gli altri proveranno a convincere il loro prof di riferimento a fare altrettanto nel corso delle prossime 10 registrazioni.

Ricapitolando, l'8 gennaio: Rita e Cricca saranno eliminati, nella scuola entreranno quattro nuovi alunni, Federica e Samuel finiranno a rischio in quanto ultimi classificati nelle gare di canto e ballo della puntata, Aka7even sarà ospite, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Beppe Vessicchio e Rossella Brescia giudicheranno le esibizioni dei titolari che concorrono per conquistare un posto nel cast del serale.