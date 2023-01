Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5, Eric (John McCook) sarà sempre più vicino a Donna (Jennifer Gareis): tra i due ci saranno dei gesti alquanto romantici e il Forrester si renderà conto di essere interessato ad una possibile storia d’amore con l’affascinante Logan. In seguito Donna si confiderà con le sue sorelle riguardo il rapporto creatosi con Eric e chiederà un consiglio su come agire. Brooke, dopo aver pensato bene alla situazione, si metterà in mezzo e andrà a parlare con Eric, per convincerlo a pensare seriamente ad una relazione con sua sorella Donna e lasciar perdere definitivamente Quinn Fuller.

Beautiful, puntate 16-20 gennaio: Eric e Donna sempre più vicini

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 16 al 20 gennaio, Eric si accorgerà che i suoi problemi con Quinn (Rena Sofer) non sono affatto risolti, inoltre l’uomo troverà una grande affinità con Donna Logan e penserà di poter instaurare qualcosa di serio insieme a lei. Nel frattempo Donna racconterà la novità alle sue sorelle e chiederà dei consigli sul da farsi. Thomas, invece, sarà sempre più attratto da Paris (Diamond White), nonostante la donna sia fidanzata con Zende (Rome Flynn) ed è proprio nei confronti dell’uomo che il Forrester si sentirà in competizione. Brooke, intanto, non farà altro che pensare alle parole di sua sorella, così si recherà da Eric e consiglierà all’uomo di mettersi insieme a Donna e di dimenticare per sempre Quinn.

Il Forrester, però, sarà ancora molto confuso e non saprà come agire, nonostante sappia che la sua storia con Quinn è ormai finita da tempo. Thomas, intanto, continuerà a pensare a Paris e il fatto che la giovane sia la sua coinquilina non lo aiuterà a distrarsi.

Quinn e Brooke ai ferri corti

Brooke sarà ormai convinta che Eric sia innamorato di Donna e non provi più nulla per Quinn Fuller, che minaccia Donna.

Quest’ultima ascolterà una particolare conversazione, nella quale Brooke consiglierà ad Eric di lasciare sua moglie per proseguire la sua conoscenza con Donna. Quinn sarà sconvolta dalle parole della Logan e andrà subito a sfogarsi con la sua amica Shauna, alla quale chiederà dei suggerimenti riguardo la complicata situazione con Eric.

Dopo essersi calmata, Quinn deciderà di affrontare Brooke a muso duro e le chiederà di non mettersi più in mezzo tra lei e suo marito. Infine, Eric si confronterà con Donna e la ringrazierà per la sua vicinanza e l'appoggio ricevuto, in un momento tanto delicato e difficile per lui. L'intesa tra il Forrester e Donna diventerà sempre più forte e anche Katie sarà convinta che Eric sia innamorato di sua sorella.