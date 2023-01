Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 25 gennaio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su Flora Gentile Ravasi. La giovane stilista è emozionata all'idea di poter organizzare una festa di fidanzamento a quattro con Ludovica. Tuttavia, si ritrova ben presto a fare i conti con la dura realtà.

Nel momento in cui propone questa splendida idea al suo fidanzato, Umberto, questi non si mostra affatto entusiasta. Difatti, il Commendatore si rifiuta categoricamente di dover celebrare in questo modo un'occasione così importante. Pertanto, Flora resta profondamente delusa. Non si aspettava minimamente una tale reazione e si sente costretta a fingere che non sia successo nulla con la sua amica.

Tancredi assiste alla nuova copertina del Paradiso Market

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, è tempo di grandi festeggiamenti. In particolare, Marcello, dopo aver venduto Palazzo Andreani, potrà incassare un'ingente somma di denaro. Pertanto, si sente al settimo cielo e vuole condividere questo momento così importante con i suoi più grandi amici: Armando e Salvatore.

Per l'occasione, i tre si concedono una ricca colazione speciale.

Nel frattempo, nella redazione del Paradiso Market sono tutti impegnati con i preparativi per la creazione della copertina del nuovo numero, per la quale le Veneri poseranno come modelle. Tancredi approfitta per trascorrere del tempo ulteriore con Matilde e decide di assistere al processo creativo.

La festa di fidanzamento al Paradiso delle Signore

Successivamente, Irene chiede ad Alfredo di non cercare a tutti i costi di convincere Clara a prendere parte alla gara ciclistica. D'altronde, suo zio non è affatto favorevole. Tuttavia, Clara non gradisce affatto l'idea che Irene si intrometta in questa situazione e si arrabbia molto.

Nel contempo, Maria è felicissima perché, finalmente, dopo tanta attesa è riuscita a riceve il bacio che aspettava da Vito. Purtroppo, però, Maria non è ancora a conoscenza di ciò che il contabile nasconde in merito al suo passato. Infine, dopo la delusione ricevuta dal suo fidanzato, Flora resta profondamente sorpresa. Umberto, in seguito ad un'attenta riflessione, decide di accettare la sua proposta. Pertanto, la festa di fidanzamento a quattro potrà avere luogo e la giovane stilista può procedere con i preparativi insieme alla sua amica, Ludovica.