Le nuove puntate di Uomini e donne 2023 potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma Galgani.

In una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex volto del trono over non ha nascosto che gli piacerebbe potersi rimettere in gioco nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Intanto ci sarebbe in bilico un altro protagonista della trasmissione il cavaliere Armando Incarnato.

L'ex di Gemma, Giorgio Manettil, pronto a tornare nelle nuove puntate di Uomini e donne?

L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne proseguirà fino al prossimo maggio/giugno 2023 su Canale 5 e uno dei colpi di scena potrebbe avere a che fare con il ritorno in studio di Giorgio Manetti.

Trattasi del cavaliere fiorentino che, nelle passate edizioni del talk show, aveva fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani.

I due sono stati protagonisti di una chiacchierata storia d'amore che tutt'oggi è impressa nel cuore della dama torinese, meno in quello di Giorgio.

In una intervista al settimanale Nuovo tv, l'ex "gabbiano" del trono over non ha risparmiato delle stoccate nei confronti della sua ex, sostenendo che alla sua età dovrebbe cercare di mantenere integra la sua dignità di donna.

Le parole di Giorgio sul possibile ritorno a Uomini e donne trono over

Tuttavia, in merito a un possibile ritorno in studio nel corso delle prossime puntate di questa edizione, Giorgio Manetti non ha escluso che gli farebbe piacere poter tornare.

"D'istinto sì e lo farei per dire a tutti: cominciamo a parlare di cose serie", ha dichiarato l'ex di Gemma Galgani.

"Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché, da quello che mostrano in tv, credo che nessuno di loro ne sia in grado", ha aggiunto ancora l'ex fidanzato di Gemma Galgani in merito a un suo possibile rientro nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Armando Incarnato in bilico tra i volti di Uomini e donne over 2023?

In attesa di scoprire se dopo il ritorno di Roberta Di Padua si concretizzerà anche quello di Giorgio Manetti, c'è un altro volto di Uomini e donne over che potrebbe rischiare il posto in studio.

Trattasi di Armando Incarnato che, secondo le indiscrezioni riportate sulle pagine di Novella 2000, col suo modo di fare in trasmissione avrebbe iniziato a stufare la padrona di casa.

Maria De Filippi non sarebbe affatto contenta degli atteggiamenti di Armando, motivo per il quale non si esclude una possibile uscita di scena di Armando dalle prossime puntate di questa edizione 2023.