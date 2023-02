Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, in diretta, lunedì 30 gennaio 2023, Giaele De Donà ha appreso che Bredford, suo marito, è stato visto in Italia. La notizia è stata riportata dall'ex coinquilina Cristina Quaranta. La conduttrice ha dichiarato che il coniuge della modella sarebbe stato avvistato a cena nel ristorante dove la VIP lavora. Questa notizia non è stata accolta volentieri da De Donà che sembrerebbe essere stata avvolta da tanti pensieri e dubbi. La concorrente del Reality Show aveva la paura che Bredford fosse giunto in Italia e di aver incontrato un'altra donna.

Se da un lato sapere che era a cena con alcuni amici l'ha rasserenata, dall'altra parte gli atteggiamenti del coniuge restano sotto il suo giudizio.

Giaele De Donà infastidita dal marito

A rendere particolarmente infastidita Giaele De Donà è il fatto che Bredford fosse arrivato in Italia per divertirsi e non ha voluto trovare del tempo per vederla. La gieffina si è ritrovata ieri, martedì 31 gennaio 2023, con Oriana Marzoli per parlare proprio di questo comportamento ed all'amica ha confessato che sono quattro mesi che si trova nella casa più spiata d'Italia e vorrebbe vederlo aggiungendo: "Invece di approfittare di venire qua è andato a cena con gli amici".

La sudamericana ha espresso il proprio pensiero affermando che il marito della concorrente non abbia piacere ad apparire in televisione e le ha suggerito di resistere, provando a non lasciarsi andare a pensieri negativi.

La stanchezza di Giaele De Donà

Nonostante i consigli di Oriana, Giale De Donà si è definita stanca, sottolineando all'amica che se fosse stata lei a trovarsi nella situazione in cui è Bredford, niente le avrebbe impedito di correre dal coniuge, anche solo per due minuti e vederlo a distanza. Non avere nessun contatto con il marito e non intravedere in lui questo atteggiamento sta finendo per intristire e pure destabilizzare la modella.

Tuttavia, in questa vicenda, considerando i comportamenti di Brad, nell'imprenditrice si sono rafforzate alcune sicurezze e anche il marito sta compiendo degli errori. Quindi, in un ipotetico faccia a faccia che avverrà quando terminerà il suo percorso nel Grande Fratello Vip 7, lei potrebbe non sentirsi più in svantaggio, visto che De Donà si è sempre sentita particolarmente in colpa per la sua amicizia con Antonino Spinalbese.

Tirando le somme, però, De Donà, ha ammesso, ad Oriana Marzoli, che il desiderio di vedere Bredford è molto più potente di qualsiasi tipo di rammarico o dubbio che sta provando ed è consapevole di dover attendere la fine dell'esperienza nel programma targato Mediaset per rivederlo anche se in una sorpresa ci spera ancora.