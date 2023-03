Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 15 marzo, non potranno mancare nuovi ed intriganti colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, le trame di questo episodio riguardano soprattutto Matilde. La giovane donna, ultimamente, si trova tra due fuochi. Matilde non sa se stare dalla parte di suo marito Tancredi oppure dalla parte di Umberto. Da quando è entrata a conoscenza dei piani di entrambi, è stata messa dinanzi ad un difficile bivio.

Matilde cerca di salvare le sorti del Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con la soap il Paradiso delle Signore, Don Saverio, dopo aver scoperto che sua nipote prosegue con gli allenamenti di ciclismo, non esita a prendersela ad Armando, il quale adesso è costretto a cedere alle sue richieste. In questo modo, Clara potrebbe comunque continuare a prepararsi per le sue gare.

Nel frattempo, Matilde ha bisogno di aiuto per riuscire ad esportare all'estero gli abiti da sposa. L'unica risorsa rimasta è Umberto. Pertanto, gli chiede aiuto affinché possa salvare la situazione. In questo modo, riuscirebbe anche a risollevare le sorti economiche del Paradiso delle Signore.

Il magazziniere del Paradiso delle Signore perde la pazienza

Intanto, Alfredo non ce la fa più a sopportare l'idea di dover nascondere la sua relazione con Irene. Dopo tanta fatica per conquistarla, adesso non può neanche godersi il suo amore liberamente. Pertanto, mette alle strette la giovane Venere del Paradiso, affinché prenda una decisione: o esce allo scoperto oppure non è possibile andare avanti in questo modo.

Successivamente, Diletta ha in mente una grande idea per la prossima pubblicazione del numero del Paradiso Market. Così, ne parla apertamente con Vittorio per cercare di convincerlo. Nel contempo, Ludovica diventa improvvisamente molto fredda e Marcello sospetta che possa esserci qualche questione irrisolta tra loro. D'altro canto, è cambiata particolarmente da quando ha scoperto, in malo modo, la relazione esistente tra il suo ex e Adelaide.

Mai avrebbe immaginato di imbattersi in questa notizia così sorprendente.

Infine, Ezio e Veronica continuano ad essere dell'idea che Gemma non sia pronta a fare la ragazza-madre e che abbia bisogno di un supporto. Pertanto, dopo il primo tentativo per cercare di convincerla ad accettare la loro proposta, riprovano a farle cambiare idea, chiedendole di dare in adozione il suo bambino. In questo modo, lo adotterebbero loro e non ci sarebbe alcuno scandalo.