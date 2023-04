Arrivano nuove anticipazioni di Terra Amara dalla Turchia che spiegano che la guerra tra Zuleyha e Mujgan non accennerà a placarsi neanche dopo la nascita dei bambini. Yilmaz si troverà in difficoltà con il piccolo Kerem Ali e Zuleyha si offrirà di aiutarlo. Proprio in quel momento arriverà Mujgan che, in preda alla rabbia, caccerà la sua rivale. Tra la dottoressa e suo marito scoppierà l'ennesima lite e Behice chiederà spiegazioni a sua nipote. Mujgan, a quel punto, dirà a sua zia che Adnan è figlio di Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan sorprenderà Zuleyha con suo figlio in braccio

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che presto Mujgan dirà a Behice che Yilmaz è il padre biologico di Adnan. Tutto inizierà quando la dottoressa dovrà correre in ospedale per un'emergenza e lascerà il piccolo Kerem Ali con suo padre. Yilmaz non sarà ancora abituato a prendersi cura da solo del bambino e quando inizierà a piangere non sarà in grado di calmarlo in nessun modo. Il pianto di Kerem Ali attirerà l'attenzione di Zuleyha che andrà a chiedere al suo ex fidanzato se ha bisogno di aiuto e si offrirà di far mangiare il bambino. La donna prenderà in braccio il neonato e proprio in quel momento arriverà Mujgan che avrà una reazione furiosa nel vedere suo figlio tra le braccia della sua rivale.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan farà una scenata di gelosia a Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra amara, Mujgan sarà sconvolta nel vedere Zuleyha in compagnia di suo marito e suo figlio e non esiterà a cacciarla via. "Dammi mio figlio! Come osi?". Nel sentirsi aggredita, Zuleyha andrà via in lacrime e Yilmaz la seguirà per scusarsi: questo non farà altro che peggiorare la situazione.

Mujgan arriverà ad accusare suo marito di aver usato suo figlio per restare da solo con Zuleyha e la discussione sarà ascoltata anche da Behice. La donna non riuscirà a capire come mai la gelosia di sua nipote sia arrivata fino a questo punto.

Mujgan rivelerà a sua zia che Adnan e Kerem Ali sono fratelli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice parlerà con Mujgan, dicendole che le sue reazioni sono esagerate.

"Zuleyha voleva solo aiutare", dirà Behice provando a calmare la dottoressa. Accecata dalla gelosia, la moglie di Yilmaz dirà a sua zia che Kerem Ali e Adnan sono fratelli. Questa affermazione lascerà di stucco Behice: "Stai dicendo che Adnan è il figlio di Yilmaz?", chiederà perplessa a Mujgan. A quel punto, la dottoressa racconterà a sua zia tutto quello che ha ascoltato in ambulatorio e le dirà che l'unico a non sapere la verità è Yilmaz. La donna terrà il segreto per sé, pronta ad utilizzarlo per ricattare Hunkar alla prima occasione.