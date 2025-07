Sirin crollerà e dirà ad Hatice il suo grande segreto nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sarp è vivo, l'ho visto", dirà in lacrime a sua madre che però non crederà alle sue parole.

Le anticipazioni rivelano che Sirin verrà rilasciata dai rapitori che le intimeranno di non parlare a nessuno di Sarp. La ragazza, tuttavia, sarà sopraffatta dalla paura e si confiderà con Hatice. Quest'ultima non prenderà sul serio la rivelazione di sua figlia e la attribuirà ad un peggioramento della sua malattia mentale.

Il rapimento di Sirin e la bugia a Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sarà rapita e Hatice e Enver correranno un grave pericolo. Gli uomini di Sarp, infatti, prenderanno la ragazza per intimarle di non dire a nessuno che suo cognato è vivo. Il sequestratore mostrerà a Sirin che Hatice ed Enver sono controllati in ogni movimento attraverso un monitor e le chiederà di scegliere chi eliminare dei due. La ragazza sarà disperata, anche perché il rapitore la costringerà a richiamare Hatice per dirle che resterà fuori casa un'altra notte. Nel frattempo, Levent intuirà che qualcosa non va perché non riuscirà a mettersi in contatto con la sua fidanzata. Il ragazzo, inoltre, ricorderà quando Sirin gli aveva detto che qualcuno la seguiva e che le avevano intimato di non dire a nessuno che Sarp è vivo.

L'indomani, Levent andrà a casa di Hatice in preda alla preoccupazione: "Non ne sono certo, ma forse hanno rapito Sirin". La donna sarà sorpresa e scoppierà a ridere, anche perché Sirin uscirà poco dopo dalla sua stanza. Appena resterà da sola con il suo fidanzato, Sirin spiegherà a Levent del rapimento e di essere in grave pericolo anche se è stata liberata. Levent le darà una busta da parte di Sarp, in cui l'uomo le chiede di spiegargli di più sulla morte di Bahar e i bambini. Sirin andrà nella sua stanza per rispondere alle domande, ma non potrà dimenticare i giorni terribili di prigionia e le minacce dei rapitori. La ragazza mentirà ancora una volta, scrivendo a Sarp che la sua famiglia è morta in un incendio quattro anni fa.

Il crollo di Sirin e l'incredulità di Hatice

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin vivrà nel terrore perché dopo il rapimento penserà di essere seguita costantemente. Hatice si accorgerà che sua figlia è più triste del solito e non se ne spiegherà il motivo. Sirin abbraccerà sua madre in modo insolito e scoppierà a piangere tra le sue braccia. Hatice penserà che sia l'effetto delle medicine che sta prendendo per l'ittero e non darà molto peso alla cosa. Sirin, però, continuerà a stare male, tanto che la donna urlerà in lacrime in giardino il nome di sua madre e Hatice si precipiterà da lei in preda al panico. La donna implorerà sua figlia di dirle cosa sta succedendo e Sirin si libererà del suo peso: "Sarp non è morto" dirà, "Sarp è vivo, l'ho visto".

Hatice sarà molto spaventata per le parole di sua figlia, perché non le crederà affatto. La donna penserà che Sirin stia peggiorando e che la sua malattia psichiatrica non potrà più essere ignorata. La ragazza continuerà a dire ad Hatice la verità, spiegando che voleva dire tutto a Bahar ma è stata rapita.

Perché Hatice non crede a sua figlia?

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin ha già tentato due volte di togliersi la vita e Hatice teme che possa riprovarci. La donna è consapevole che sua figlia abbia dei problemi mentali, ma fino ad oggi ha sempre evitato di portarla da uno specialista. Enver ha spesso tentato di convincere sua moglie a far curare Sirin, ma Hatice si è rifiutata: "Mia figlia non è malata, è solo sensibile".

La ragazza approfitta della protezione di sua madre per rendere la vita impossibile a Bahar con diversi dispetti. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato rivelare a Nisan che sua madre sta morendo. Sirin è stata spietata con la bambina, tanto che Enver ha preso la decisione di andare via di casa con Bahar e i suoi figli. L'odio e l'ossessione di Sirin per Bahar e Sarp è ormai chiaro anche a Hatice ed è per questo che non le crederà quando le racconterà del rapimento. La donna penserà ad un delirio dovuto ai suoi problemi mentali.