Nelle puntate di If you love, in onda dal 18 al 22 agosto, sboccerà l’amore tra Ates e Leyla. Lui romperà gli indugi e annuncerà pubblicamente il suo fidanzamento con la ragazza. Il tutto mentre Fusun scoprirà che Leyla non è chi dice di essere e che in realtà fa parte di una banda di truffatori.

Ates e Leyla innamorati, Fusun scopre la verità sulla banda di truffatori

La piccola Berit ricomincerà a parlare. Ates e Leyla saranno sempre più vicini e faticheranno a nascondere i loro sentimenti davanti agli altri. I due vorranno continuare a mantenere segreta la loro relazione, ma Berit, dopo aver riacquistato l'uso della parola, li metterà in imbarazzo, andando in giro per casa a dire a tutti che i due si amano.

Fusun, invece, inizierà a indagare su Leyla, scoprendo che lei, Meryem, Onur, Yakup e Baris sono una banda di truffatori. La zia di Ates ricatterà la banda e li obbligherà a fornirle le prove che dimostrino che Ates non è adatto a crescere i fratelli. Leyla, però, non cederà al ricatto e annuncerà alla banda di essersi innamorata di Ates e che il piano per truffarlo non si realizzerà più.

Ates ufficializza pubblicamente il suo fidanzamento con Leyla

Ates, all'oscuro della verità su Leyla, la vorrà come testimonial del suo brand. In occasione di un evento in onore della madre defunta, Ates presenterà alla stampa Leyla come sua fidanzata. Una mossa che getterà nello sconforto Bige, da sempre innamorata dell'amico.

La donna, però, si consolerà dalla delusione mettendo gli occhi su Umit, il quale non sembrerà disdegnare le sue attenzioni. Dopo l'annuncio pubblico, la relazione tra la coppia non sarà più un segreto e in famiglia tutti saranno contenti, tranne Ilgaz. Una sera, mentre Leyla lo starà aspettando a casa per vedere insieme ai ragazzi il documentario di Aydos sull'amore, Ates la inviterà nel suo hotel per chiederle di sposarlo.

Le puntate extra large di If you love sino al 22 agosto

If you love continuerà ad andare in onda anche nella settimana che va dal 18 al 22 agosto con puntate extra large della durata di circa due ore. La serie occuperà lo slot orario che va dalle 15:15 alle 17:15 per poi lasciare spazio a La forza di una donna.

If you love proseguirà con la messa in onda di due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì, fino alla conclusione della prima e unica stagione, che nell’edizione italiana conta ben 40 episodi complessivi e sarà trasmessa integralmente.