Bahar sarà pronta a sposare Arif dopo la sua guarigione nelle prossime puntate de La forza di una donna, ma Nisan farà saltare tutto.

Le anticipazioni rivelano che quando la bambina apprenderà la notizia della proposta di nozze avrà una reazione inaspettata. Nisan crollerà in un pianto disperato e farà trovare a Bahar gli scarponi di Sarp in bella vista in casa. La donna si renderà conto che sua figlia sarebbe infelice e lascerà Arif che sarà molto deluso.

Il momento felice di Bahar e la proposta di nozze

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif conquisterà il cuore di tutti grazie alla sua gentilezza.

L'uomo sarà sempre più vicino a Bahar e ai suoi bambini, tanto che Doruk esprimerà il desiderio di averlo come padre. La vicinanza di Arif a Bahar sarà ammirevole durante la sua malattia e quando la donna si sottoporrà al trapianto arriverà il momento di fare il grande passo. Arif, infatti, si deciderà a baciare per la prima volta Bahar e pochi giorni dopo le darà l'anello di fidanzamento, chiedendole di sposarlo. Per La donna sarà una grande emozione, perché dopo tanta sofferenza finalmente per lei la vita inizierà a sorridere. Bahar supererà l'incubo della malattia e potrà essere dimessa pochi giorni dopo il trapianto. Ceyda sarà al settimo cielo per la sua amica, anche perché a differenza di Yeliz sarà un'accanita sostenitrice di Arif e Bahar come coppia.

Le cose, tuttavia, si complicheranno in breve tempo a causa della presenza ingombrante di Sarp, anche se Bahar non saprà ancora che è vivo. Il padre di Doruk e Nisan, infatti, si presenterà in ospedale e abbraccerà i suoi figli all'insaputa di Bahar e questo turberà moltissimo soprattutto la bambina. Enver e Hatice chiederanno ai nipoti di non dire nulla di Sarp a Bahar fino a quando non sarà guarita del tutto e i bambini manterranno la parola data.

Il ritorno a casa dopo il trapianto e il crollo di Nisan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar tornerà a casa con la certezza di un futuro migliore, ma ignara del ritorno di Sarp. La donna farà un discorso emozionante in cui ringrazierà tutti i suoi cari per la vicinanza nei momenti difficili e prometterà che onorerà ogni giorno futuro con una piccola danza insieme ai bambini.

Bahar troverà il momento giusto anche per parlare delle sue nozze con Arif e la prima a saperlo sarà Nisan. Conoscendo la sensibilità della bambina, Bahar preferirà parlare da sola con lei: "Arif mi ha fatto la proposta di nozze", dirà raggiante, "Ma sai che la tua opinione è molto importante per me". Nisan nono sarà affatto felice per sua madre e deluderà ogni aspettativa. La bambina si incupirà, anche se non dirà subito a Bahar che non vuole che sposi Arif. L'indomani sarà molto chiara la posizione di Nisan: la bambina scoppierà a piangere quando Arif accompagnerà lei e Doruk a scuola. L'uomo, ignaro di tutto, sarà spaventato dalla crisi della bambina che non riuscirà a calmarsi e continuerà a reclamare Sarp.

Nel frattempo, Bahar vedrà che Nisan ha tirato fuori gli scarponi di suo padre e li ha messi in bella vista. La donna leggerà il malessere di sua figlia e annullerà il fidanzamento con Arif. Per lui sarà un colpo durissimo e non potrà trattenere le lacrime quando riceverà indietro l'anello donato con tanto amore.

Per adesso Arif è al centro della vita di Bahar e i bambini

Nelle puntate in onda in Italia, Nisan e Doruk vedono in Arif una figura di riferimento e si stanno legando a lui come un padre. I bambini, tuttavia, ancora non sanno che Sarp è vivo e sono convinti che il loro papà non tornerà mai più ad abbracciarli. I snetimenti di Arif nei confronti di Bahar sono già evidenti, ma nessuno dei due ha fatto un passo verso l'altro.

Entrambi i protagonisti si limitano a vivere una sincera amicizia, anche se Ceyda, Yeliz e gli stessi bambini hanno capito che sta nascendo un amore. Alle nozze di Ceyda, Arif, Bahar, Nisan e Doruk hanno fatto il loro ingresso in sala come una vera famiglia e per il momento tutto fa pensare al coronamento di questo sogno d'amore.