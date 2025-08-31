Hikmet elaborerà un piano contro Melek e la sua gravidanza e ne parlerà a Esat, chiedendone la complicità, nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Questo bambino non deve nascere", sentenzierà.

Le anticipazioni rivelano che Hikmet ed Esat non avranno intenzione di rinunciare al patrimonio a causa del figlio di Melek in arrivo e decideranno di agire. Esat si metterà alla guida di un'auto per inscenare un incidente e procurare un forte spavento alla futura mamma. In auto, però, con Melek ci sarà anche Sevilay e l’episodio non si concluderà con un semplice spavento.

La macchina delle due donne resterà in bilico su un burrone e anche solo un piccolo movimento potrebbe essere fatale.

Cihan dirà alla sua famiglia che Melek aspetta un figlio da lui

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Cihan tornerà dalla Svizzera e scoprirà che Melek è stata rapita da Hikmet ed Esat. Sarà furioso con la sua famiglia quando la ragazza tornerà sana e salva a casa, e la sua reazione apparirà esagerata a Samet, che proverà a calmarlo. Cihan, tuttavia, continuerà a inveire contro suo padre e Hikmet, rivelando loro perché tenesse così tanto a Melek: "Lei è incinta". La notizia della gravidanza gelerà tutti, in particolare farà tremare Hikmet, che temerà di perdere parte della fortuna dei Sansalan.

Quando si saranno calmate le acque, la donna parlerà con suo nipote Esat e chiederà la sua collaborazione, spiegandogli che l'arrivo di un figlio di Melek significherebbe rinunciare a una grossa fetta del patrimonio. Inoltre, questo bambino legherebbe definitivamente Melek alla famiglia Sansalan e loro perderebbero sempre più importanza. "Questo bambino non deve nascere", sentenzierà Hikmet a Esat, illustrandogli un piano per provocare un aborto spontaneo. Zia e nipote non parleranno a nessuno dei loro intenti, ma contatteranno un uomo di fiducia un’auto economica con una targa illeggibile. Esat si metterà alla guida e si nasconderà accanto alla villa di Tahsin, in attesa di Melek.

Melek e Sevilay tra la vita e la morte

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet si mostrerà sempre più spietata, ma farà eseguire il suo piano a Esat. Melek sarà pronta per la sua prima visita dal ginecologo e Sevilay si offrirà di farle compagnia. Le due ragazze saliranno in macchina ed Esat inizierà a seguirle a debita distanza. Hikmet si aggiungerà a suo nipote, poco più dietro, e assisterà a tutta la scena. Quando si troveranno su una strada isolata, Esat azzarderà un sorpasso e andrà a speronare l'auto di Melek che andrà subito fuori dalla carreggiata. Le due ragazze non si renderanno neanche conto di quello che è accaduto, si ritroveranno con l'auto ferma e in bilico su un burrone.

Saranno minuti di puro terrore per Melek e Sevilay, che non potranno muoversi, perché basterebbe anche un piccolo gesto per precipitare nel vuoto. In quel momento, arriverà Hikmet che tranquillizzerà le ragazze e chiederà subito aiuto.

La difficile gravidanza di Melek

Nelle puntate in onda in Italia, Melek ha appena scoperto di essere incinta di Cihan. La ragazza, presa dal panico, ha pensato di interrompere la gravidanza, ma poi ha capito che sarebbe stato un errore. Melek è corsa da Cihan per dirgli tutto, ma la reazione dell'uomo è stata del tutto inaspettata. Il figlio di Samet ha accusato Melek di essersi introdotta nella villa con l'inganno e di aver usato la loro storia d'amore per raggiungere i suoi obiettivi. Vedere tanta cattiveria negli occhi di Cihan ha fermato Melek che non gli ha più detto che è il padre di suo figlio. La ragazza è andata via delusa e certa di non poter più recuperare con Cihan.