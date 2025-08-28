Cruz riceverà una telefonata da Pelayo nella puntata de La Promessa di mercoledì 3 settembre, ma il giovane non troverà il coraggio di parlare. Dall’altro capo del telefono si sentirà soltanto: "Ho sbagliato".

Le anticipazioni rivelano che la marchesa tremerà al pensiero che Pelayo possa svelare a Catalina che era stata lei a chiedergli di sedurla. Nel frattempo, dopo le pressioni di sua cugina, Martina accetterà di organizzare un incontro tra lei e Pelayo per un chiarimento.

Catalina continuerà a disperarsi per Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina riceverà un ultimatum da Alonso, che chiederà a sua figlia di prendere al più presto una decisione per salvare il nome della famiglia.

Alonso le spiegherà che dovrà sposarsi perché è incinta e se non vuole chiarire con Pelayo, sarà lui stesso a cercare un marito per lei. La ragazza sarà tormentata da incubi e malori a causa dello stress, ma si renderà conto che Alonso non ha fatto altro che dirle come stanno davvero le cose. Catalina rifletterà a lungo sul da farsi, poi chiamerà Martina nella sua stanza. "Voglio incontrare Pelayo", dirà a sua cugina, che proverà a farla desistere. "Lui non ha niente di nuovo da dirti", dirà Martina a Catalina, che dalle sue parole capirà che le sta nascondendo qualcosa e le chiederà di dirle tutto quello che sa. "Ho visto Pelayo", dirà Martina, spiegando che lo ha sorpreso alla tenuta mentre la spiava pochi giorni fa.

La ragazza dirà a Catalina che se non le ha parlato di tutto questo è solo per il suo bene. Catalina insisterà e supplicherà Martina di organizzare un incontro faccia a faccia e questa volta otterrà il suo benestare.

Martina accetterà di far incontrare Pelayo e Catalina

Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 3 settembre, Martina proverà a mettere in guardia Catalina, spiegandole che Pelayo è un abile manipolatore e teme che un loro incontro potrebbe solo farla soffrire di più. Catalina, tuttavia, sarà certa che Pelayo la ami ancora e che l'abbia lasciata solo per paura di diventare padre. Nel frattempo, Cruz riceverà una telefonata inaspettata da parte di Pelayo. Appena il centralino aprirà la comunicazione, però, Cruz sentirà solo poche parole: "Mi scusi, ho sbagliato".

La marchesa capirà che Pelayo non è andato via per sempre e vuole svelare a Catalina che è stata lei a chiedergli di sedurla.

L'addio di Pelayo a Catalina a un passo dall'altare

Nelle puntate precedenti, Catalina era al settimo cielo il giorno delle nozze con Pelayo. La ragazza ha confidato a Martina di sentirsi molto felice e che stava per realizzare il suo sogno d'amore. A un passo dall'altare, però, una lettera di Pelayo ha spezzato il cuore a Catalina. Il conte ha scritto che non poteva fare da padre a un figlio non suo e ha detto addio per sempre alla sua fidanzata. Prima di chiudere la lettera, Pelayo ha ricordato a Catalina che il suo sentimento non cambierà mai. Per la figlia di Alonso è stata una delusione immensa, tanto che per giorni non è uscita dalla sua camera.