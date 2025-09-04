Le trame settimanali di Beautiful relative a ciò che andrà in onda dal 7 al 13 settembre rivelano che Luna comincerà a credere seriamente che Bill Spencer possa essere suo padre. Spinta a ricercare la verità anche da RJ, Luna affronterà la madre, la quale negherà che lei sia figlia del magnate. Il turbamento di Poppy non passerà inosservato tanto che Luna continuerà ad insistere con lei affinché le dica la verità. Ridge e Brooke scopriranno invece che Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo e che lei si è presa del tempo per decidere.

Luna vuole sapere da Poppy se Bill sia suo padre

Il rapporto tra RJ e Luna si farà sempre più stretto e i due si ritroveranno a parlare del loro passato. Luna confesserà al fidanzato di aver trascorso una bella infanzia con la madre, che non le avrà fatto sentire l'assenza di un padre. RJ, ricordando che Poppy e Bill si erano incontrati al festival musicale circa vent'anni prima, insinuerà in Luna il sospetto che proprio il magnate possa essere suo padre. Luna non sarà molto convinta di questa ipotesi ma deciderà comunque di affrontare Poppy chiedendole senza tanti giri di parole se Bill Spencer sia davvero suo padre. Intanto Ridge vorrà, sapere da Thomas come stiano andando le cose tra lui e Hope e il figlio gli confesserà che lei ha preso del tempo per decidere se accettare o meno la sua proposta di matrimonio.

Poppy nega: 'Non sei figlia di Bill Spencer'

Poppy sarà in difficoltà con Luna e il suo turbamento non passerà inosservato. La donna risponde alla domanda esplicita di Luna negando che Bill possa essere suo padre. Brooke parlerà con Hope cercando di convincerla a non accettare la proposta di matrimonio di Thomas. Luna farà capire alla madre quanto sia importante per lei conoscere l'identità del padre e Poppy scoppierà in lacrime visto che pensava che alla figlia bastasse solo l'amore materno. Nonostante la madre abbia negato che lei sia figlia di Bill, Luna continuerà a sospettare che Poppy non le stia dicendo la verità e continuerà a metterla sotto pressione. Fortunatamente l'arrivo di Finn allenterà la tensione tra madre e figlia.

Il punto sui figli di Bill Spencer in Beautiful

Il personaggio di Bill Spencer, interpretato da Don Diamont, al momento è padre di tre figli maschi, avuti da tre donne diverse. ll primogenito Liam, è figlio della relazione giovanile tra il magnate e Kelly Cooper. Bill lo riconobbe solo quando Liam era già adulto così come accadde con il secondogenito Wyatt, avuto da Quinn Fuller. L'unico figlio che Bill ha riconosciuto e cresciuto sin dalla nascita è il terzogenito Will, nato dal matrimonio con Katie Logan. Il ragazzo non è presente nelle trame di Beautiful in onda attualmente in Italia in quanto sta studiando in una scuola privata.