La notizia del matrimonio tra Alihan e Ender giungerà come un fulmine a ciel sereno nel corso della puntata di Forbidden Fruit in onda giovedì 18 settembre su Canale 5. Oltre a, Zeynep, la notizia sconvolgerà in particolare Erim che scapperà di casa rifugiandosi a casa di Kemal. Anche Zerrin passerà dei brutti momenti e verrà ricoverata in ospedale per un attacco di cuore.

Le nozze di Alihan e Ender scatenano il caos: Zerrin ha un attacco di cuore

Colpo di scena in arrivo nella puntata di Forbidden Fruit in onda il 18 settembre. La festa organizzata da Zeynep per annunciare pubblicamente di aver accettato di sposare Alihan si trasformerà in tragedia per la giovane Yilmaz.

Ender infatti, irromperà nel bel mezzo del party annunciando di aver sposato Tasdemir: "Alihan è mio marito, ci siamo sposati". Una notizia che sconvolgerà tutti i presenti, in primis Zeynep, che lascerà in lacrime la festa che aveva organizzato con tanta cura. La giovane si sentirà tradita dal fidanzato e non si capaciterà di come lui abbia potuto sposare un'altra donna. Zerrin avrà un malore riconducibile ad un attacco di cuore e verrà ricoverata in ospedale mentre Caner se la prenderà con Ender, non solo perché lo ha tenuto all'oscuro del matrimonio ma anche perché avrà deliberatamente fatto del male a Zeynep, a cui lui si è affezionato nel corso del tempo.

Erim scappa di casa nella puntata del 18 settembre

La notizia delle nozze di Alihan e Ender sconvolgerà anche Emir, il quale vedrà sfumare il sogno di rivedere i suoi genitori insieme. Il giovane scapperà di casa durante in litigio tra Halit e Ender e chiamerà Kemal, chiedendogli di poter andare a casa sua. Kemal riuscirà a tranquillizzalo e chiamerà Halit e Ender per comunicare loro che il figlio sta bene e si trova a casa sua. Emir otterrà poi dal padre, il permesso di passare la notte a casa di Kemal, che il ragazzo ritiene come un fratello maggiore. Il giorno successivo, Alihan andrà in ufficio da Halit comunicandogli la sua intenzione di convocare una riunione straordinaria del consiglio perche’ ora lui ha la maggioranza delle azioni e vuole prendere il controllo dell’azienda.

Le anticipazioni relative alle puntate successive, rivelano che la scalata ai vertici dell'impero Argun non sarà così semplice per Alihan, visto che Halit coinvolgerà nella sua ve detta contro Tasdemir non solo la ex moglie Zerrin ma anche Zeynep.

Le puntate di Forbidden Fruit dureranno meno dal 22 settembre

Il successo fatto registrare dalla soap Tv Forbidden Fruit in questi primi mesi di programmazione, hanno fatto sì che Mediaset abbia confermato la dizi turca anche nel palinsesto autunnale. Dall lunedì 22 settembre però, la serie con Alihan e Zeynep andrà in onda con puntate ridotte rispetto a quanto accaduto sino ad ora per lasciare spazio alla nuova stagione di Uomini e donne.