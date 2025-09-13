Nel secondo appuntamento settimanale della soap tv Forbidden Fruit in onda martedì 16 settembre su Canale 5, Halit scoprirà che qualcuno ha rubato due dei gioielli di Yildiz dalla cassaforte sostituendoli con dei falsi. Argun sospetterà che il responsabile sia qualcuno della servitù e per questo licenzierà in tronco tutto il personale di servizio, compresa Aysel. Quest'ultima minaccerà Yildiz nel tentativo di riavere il lavoro.

Halit scopre il furto dei gioielli e licenzia la servitù

La puntata del 16 settembre riprenderà dal momento in cui Yildiz avrà detto ad Halit di aver perso il bambino, accusandolo poi di aver mandato via la madre Asuman.

Argun vedendo la moglie così affranta le prometterà che comprerà ad Asuman un appartamento in un elegante quartiere di Bodrum. Halit farà poi valutare i gioielli di Yildiz chiusi nella cassaforte e, con grande sorpresa, scoprirà che due dei monili sono in realtà dei falsi. L'uomo controllerà i video della sicurezza per capire cosa sia accaduto ma scoprirà che l'impianto di video sorveglianza è stato manomesso. Il tecnico incaricato dirà a Argun che, con tutta probabilità, il responsabile del furto è qualcuno del personale di servizio e, a questo punto, Halit deciderà di licenziare tutta la servitù, comprese le guardie di sicurezza.

Aysel minaccia Yildiz: la domestica rivuole il suo lavoro

Anche Aysel verrà licenziata ma prima di lasciare la villa, la donna minaccerà Yildiz di rivelare ad Halit ciò che sa su lei e Kemal se non verrà riassunta.

Yildiz sarà con le spalle al muro e chiederà aiuto a Kemal per scagionare Aysel dalle accuse di furto e farle così riavere il lavoro. Nel frattempo, Ender e Caner riceveranno una busta contenente delle informazioni sul passato di Yildiz e vorranno rintracciare il mittente. Alihan sarà assorbito dal lavoro e comincerà a trascurare Zeynep. Zerrin, invece, passerà in ufficio a trovare il fratello e si imbatterà in Lila ed Emir. La figlia presenterà Emir come suo fidanzato e il ragazzo preso alla sprovvista, racconterà a Zerrin di essere il rampollo di una ricca famiglia. Ender, invece, venuta a sapere del furto dei gioielli in casa di Halit, sospetterà che dietro ci sia lo zampino di Yildiz e comincerà ad indagare.

Continua il successo di Forbidden Fruit nel pomeriggio di Canale 5

Forbidden Fruit è entrata, in pochi mesi, nel cuore del pubblico italiano come in precedenza avevano fatto altre dizi turche come Terra amara ed Endless Love. La serie con Yildiz e Zeynep, dal giorno del suo debutto su Canale 5 ad oggi, è riuscita ad appassionare giornalmente una meda di 2 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 20 e il 22%.