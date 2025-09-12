Nella seconda stagione di Forbidden Fruit, Yildiz Yılmaz (Eda Ece) e la sua rivale Ender Çelebi (Şevval Sam) uniranno le forze per impedire le nozze tra Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) e Zehra Argun (Şafak Pekdemir). Tuttavia, il loro piano si rivelerà vano, poiché la coppia arriverà comunque a pronunciare il fatidico sì.

Ender fa credere a Zehra che Kemal la tradisce

Dopo non essere riuscito a convincere Yildiz a tornare con lui, Kemal deciderà di sposare Zehra. L’obiettivo sarà quello di ferire Yildiz, che continua ad amare. Sin da subito, Ender sarà convinta che l’unione tra Zehra e Kemal potrebbe impedire a lei e ad Alihan (Onur Tuna) di vendicarsi di Halit (Talat Bulut).

A quel punto, la donna proporrà a Yildiz di aiutarla a separare i futuri sposi. Il piano di Ender sarà quello di far credere a Zehra che Kemal la stia tradendo. Ender suggerirà a Yildiz di sfruttare la cugina, Irem (Zeynep Bastık), che vive serenamente accanto al fidanzato Hakan (Ahmet Kayakesen), come capro espiatorio. Pur con qualche esitazione, perché non desidera mettere in difficoltà la cugina, Yildiz finirà per accettare il piano e la coinvolgerà in una trappola. Per iniziare, farà recapitare a Kemal una lettera, finendo per insospettire Zehra, visto che Ender le dirà che potrebbe trattarsi di una lettera d'amore.

Il giorno seguente, Yildiz convincerà la cugina a bussare alla porta di Kemal per prendere una sua collana.

Irem cadrà nella trappola, perché Zehra si precipiterà a casa del fidanzato, appena Ender le dirà che si trova in compagnia di un’altra donna.

Hakan lascia Irem, Ender tradisce Yildiz

Hakan metterà fine alla relazione con Irem per averle nascosto di aver incontrato Kemal, il quale invece sposerà Zehra, dopo averle assicurato che lui e Irem sono stati vittime di un piano organizzato da Yildiz. Quest’ultima resterà sconvolta dopo aver scoperto che Kemal e Zehra hanno convolato a nozze.

Successivamente, Ender metterà nei guai Yildiz, consegnando a Irem l’audio in grado di dimostrare che l’ha usata per sabotare il matrimonio tra Zehra e Kemal. In preda alla rabbia per essere stata lasciata da Hakan a causa di Yildiz, Irem si presenterà a casa Argun per affrontarla.

Kemal ha fatto entrare in crisi Yildiz e Halit

Dopo aver dato le sue dimissioni, Kemal ha sorpreso tutti nel corso di un evento dell’azienda Argun. Si è presentato a Halit dicendogli di essere il socio in affari con cui ha stretto una nuova collaborazione. Inoltre, Kemal ha scatenato la furia di Halit dopo avergli detto di essere stato sposato con Yildiz. A quel punto, Halit ha comunicato a Yildiz di voler divorziare entro due mesi. Tuttavia, Halit è tornato sui suoi passi, non appena Yildiz gli ha fatto credere di aspettare un figlio.