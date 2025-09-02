Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) si alleerà con il cognato Halit Argun (Talat Bulut) per farla pagare all’ex fidanzato Alihan Taşdemir (Onur Tuna). La ragazza sarà molto arrabbiata con Alihan, dopo aver scoperto che si è sposato con Ender Çelebi (Şevval Sam).

Alihan ed Ender si sposano in segreto

Alihan deciderà di vendicarsi di Halit, dopo aver scoperto che è stato l’amante della madre Fusun. Inizialmente, Alihan si servirà dell’aiuto del suo socio e amico Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), con l’obiettivo di impossessarsi della Falkon Aviation.

Appena saprà che Alihan sta tramando contro il suo ex marito Halit, Ender approfitterà dell’occasione, proponendogli di sposarla, così potrà diventare azionista di maggioranza dell'azienda.

Pur sapendo di rischiare di perdere di nuovo la fidanzata Zeynep, Alihan sposerà Ender in segreto. Zeynep scoprirà che Ender è diventata la nuova signora Tasdemir proprio quando annuncerà di aver deciso di sposarsi con Alihan

Zerrin finisce in ospedale

Mentre Zerrin finirà in ospedale a causa di un infarto, Erim se ne andrà via di casa dopo aver scoperto del matrimonio tra Ender e Alihan. Zeynep, invece, non vorrà sentire ragioni quando Alihan le chiederà perdono, dicendole che la sua unione con Ender è solo un matrimonio sulla carta.

Successivamente, Zeynep accetterà di stringere un’alleanza con Halit. Quest'ultimo si renderà conto che Ender e Alihan sono decisi ad assumere il comando della sua società e Halit convincerà l’ex moglie Zerrin a revocare ad Alihan la gestione del suo pacchetto azionario ereditato dal padre e farà diventare Zeynep il nuovo vicedirettore alla Falkon Aviation. Il giorno seguente, Alihan si presenterà a casa di sua sorella Zerrin e, in preda alla furia, le rivelerà che la loro madre Fusun aveva intrapreso una relazione extraconiugale con Halit. Dopo aver detto al fratello di essere stato ingannato da Ender, Zerrin spiegherà a Halit il motivo per cui Alihan lo odia.

Alihan era riuscito a farsi perdonare da Zeynep

Dopo aver capito che Alihan voleva chiederle di sposarlo, Zeynep si è presentata da lui per dargli una seconda possibilità, ma in quell’occasione aveva scoperto della relazione di lui con Hira. Dopo aver rotto con Hira, Alihan le ha chiesto di nuovo perdono per come si è comportato e le ha fatto la proposta di matrimonio. Dopo aver accettato di sposare Alihan, Zeynep ha deciso di organizzare un romantico pranzo per festeggiare il fidanzamento con parenti e amici.