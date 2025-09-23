Nezir confiderà a Doruk di aver perso suo figlio e il bambino, con affetto, lo abbraccerà nelle prossime puntate de La forza di una donna. Doruk riuscirà così a far breccia nel cuore del freddo imprenditore.

Le anticipazioni rivelano che Nezir rapirà Bahar e i bambini per attirare Sarp nella sua villa, ma tratterà i suoi ostaggi come ospiti. Non vedendo arrivare il suo nemico, Nezir farà rapire anche Piril e i gemelli, che però terrà in un’altra ala della villa, non avendo alcuna intenzione di vivere con la donna che ha spezzato il cuore al figlio.

Nel frattempo, Sarp e Munir si dirigeranno da Nezir per salvare le due donne e i bambini.

Anche Piril e i gemelli nelle mani di Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir sequestrerà Bahar, Doruk e Nisan e li porterà alla villa. La madre e i bambini saranno trattati come ospiti e nessuno farà loro del male, perché il vero obiettivo di Nezir sarà Sarp. Quest'ultimo, tuttavia, non si recherà dal suo nemico per andare a salvare moglie e figli, perché avrà una grave ferita alla gamba in seguito a un incidente d'auto. Non vedendo Sarp arrivare, Nezir Korkmaz manderà i suoi uomini all'hotel in cui è nascosta Piril per rapirla. Quando Suat verrà a sapere che sua figlia è nelle mani di Nezir avrà un malore e manderà Munir a cercare Sarp.

Solo lui potrebbe salvare le due donne consegnandosi a Nezir. Una volta arrivata alla villa, Piril non potrà fare a meno di pensare al suo ex fidanzato Mert, che a lei aveva donato le rose di quel giardino anni prima. Munir e i suoi uomini andranno allo chalet e troveranno Sarp in pessime condizioni a causa della ferita. Verrà portato in ospedale e appena si risveglierà vedrà Munir: "Andremo insieme a prendere Bahar", gli dirà, "Anche Piril e i gemelli si trovano lì, Nezir li ha rapiti". Sarp si sentirà profondamente in colpa e non aspetterà neanche di finire la terapia, ma chiederà a Munir di andare subito dal nemico.

Sarp certo di andare incontro alla sua fine

Doruk, Bahar e Nisan ceneranno insieme a Nezir.

Nonostante le raccomandazioni di sua madre, il bambino sarà troppo curioso per restare in silenzio. "Hai dei figli?", chiederà Doruk a Nezir, che gli risponderà di averne uno. La curiosità del bambino non si fermerà qui e gli chiederà quanti anni abbia suo figlio e dov'è. Nezir sarà molto triste, ma risponderà a tutte le domande di Doruk. "È morto", risponderà chinando il capo. Doruk si alzerà dalla sua sedia e andrà vicino a Nezir per abbracciarlo. Sarà un momento molto commovente, perché sarà chiaro che Nezir, di fronte alla tenerezza di Doruk non potrà resistere e mostrerà tutta la sua fragilità. Nel frattempo, Sarp, certo di andare a morire per mano di Nezir, chiederà a Munir di confortare Piril e di dare i suoi soldi a Bahar.

"Dille che la amo e l'ho sempre amata", chiederà Sarp, "Raccontale tutto quello che ho passato".

Arif si è sentito improvvisamente solo

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha appena effettuato il trapianto ed è tornata a casa. Ad andare a prenderla dall'ospedale è stato Arif, ma le cose non sono andate come ci si aspettava. L'uomo era al settimo cielo per la guarigione della sua amata, ma Yeliz lo ha ferito dicendogli che è un approfittatore. A infastidire l'amica di Bahar è stata la proposta di nozze che Arif le ha fatto nonostante la donna non sappia ancora che Sarp è vivo. A Yeliz si sono uniti anche Enver e Hatice e Arif si è sentito solo contro tutti. Ci è rimasto talmente male che quando è andato a prendere Bahar e l'ha riaccompagnata a casa, non si è trattenuto con gli altri per la cena. La protagonista non sa nulla di quello che è accaduto e ha pensato che Arif fosse impegnato con la caffetteria.