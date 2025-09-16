Piril vedrà le immagini di Sirin in intimità con Sarp nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 settembre e correrà a cercare la ragazza.

Le anticipazioni rivelano che Sirin, gelosa di Sarp, gli invierà un messaggio in cui lo ricatta di far vedere quelle foto a Bahar se prova a rivederla. L'uomo, però, lascerà il telefono a casa e il messaggio lo vedrà Piril che sarà distrutta dal tradimento di suo marito. La donna prenderà i bambini e lascerà la villa per andare ad affrontare Sirin, certa che sia ancora in ospedale.

La folle gelosia di Sirin nei confronti di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sarà sempre molto gelosa di Bahar. Dopo aver donato il midollo a sua sorella, Sirin si renderà conto che tutti hanno a cuore la salute di Bahar e in pochi pensano alla sua. Questo farà infuriare la ragazza che per giorni reprimerà il rancore nei confronti della famiglia e di Sarp. Quest'ultimo le telefonerà poco dopo il trapianto solo per chiederle come stia sua moglie dopo l'operazione e Sirin avrà una prima crisi. Successivamente, mentre sarà a casa con Enver e Hatice, la ragazza ascolterà i suoi genitori parlare di quando sarà dimessa Bahar. A farle perdere davvero la pazienze, però, sarà la telefonata di Ceyda che dirà ad Hatice che Sarp è andato in ospedale e ha visto Bahar dormire.

Sapere che l'uomo da cui è ossessionata è andato da sua moglie farà andare Sirin su tutte le furie. La ragazza si chiuderà in camera e invierà sul telefono di Sarp le sue foto in intimità con lui: "Se provi a vedere ancora Bahar gliele manderò", scriverà. Il ricatto di Sirin, tuttavia, finirà nelle mani sbagliate. Sarp, infatti, dimenticherà il suo telefono alla casa sul lago e a leggere il messaggio di Sirin sarà Piril che scoprirà così il tradimento di suo marito con quella che crede l'amante di Suat.

Piril su tutte le furie per il messaggio di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 settembre, Piril sarà furiosa con suo marito e con Sirin dopo aver visto le loro foto in intimità.

La donna prenderà i bambini e si dirigerà in ospedale, certa che Sirin sia ancora ricoverata per il trapianto. Nel frattempo, Sarp ritornerà alla casa sul lago e vi troverà una scena spaventosa. Piril e i bambini saranno già andati via e Sarp troverà le guardie del corpo prive di vita dopo un conflitto a fuoco con gli uomini di Nezir. L'uomo penserà subito al peggio e si dispererà all'idea di aver perso la sua famiglia durante la sua assenza. In realtà, Piril starà bene e avrà solo voglia di vendicarsi di Sirin.

Sirin ha salvato la vita a Piril senza saperlo

Nelle puntate precedenti, Yesim ha incontrato Munir per dargli informazioni su Nezir in cambio di denaro. D'accordo con il suo ex, Yesim ha spiegato a Munir che Nezir secondo lei è in perfetta salute.

La donna, tuttavia, aggiungerà che non ha visto di persona il suo ex, ma ha dedotto che sta bene da alcuni indizi. Yesim ha raccontato di aver trovato in lavanderia dei vestiti che erano di Nezir e che avevano il suo profumo. Questa informazione non è stata ritenuta sufficiente da Munir che ha bisogno di prove inequivocabili e ha deciso di non pagare Yesim. Quest'ultima, durante l'incontro con Munir ha scoperto sul suo telefono un messaggio che parlava di una casa sul lago e ne ha parlato subito con Nezir. L'uomo ha inviato subito i suoi a stanare Sarp, ma quando sono arrivati alla villa hanno trovato solo le guardie del corpo. Inconsapevolmente, quindi, Sirin con il suo ricatto ha salvato la vita a Piril e ai bambini.