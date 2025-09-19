Nei nuovi episodi de La forza di una donna, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci) e i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) si ritroveranno a dover condividere la casa con Piril Nalbantoğlu (Ahu Yağtu), attuale moglie di Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), per sfuggire alle minacce del criminale Nezir Korkmaz (Hakan Karahan).

Sarp porta Bahar, Nisan e Doruk in un posto sicuro, Yeliz uccisa da uno scagnozzo di Nezir

Dopo non essere riuscito a trovare Sarp, l’assassino di suo figlio Mert (Eray Cezayirlioğlu), Nezir vorrà sequestrare Bahar, Nisan e Doruk per mano dei suoi uomini.

Non appena verrà a conoscenza del piano del nemico Nezir per uccidere suo marito, Piril non perderà tempo e avviserà Sarp. Quest’ultimo convincerà Bahar e i figli Nisan e Doruk a fuggire con lui, portandoli in un luogo sicuro trovato da Munir (Caner Candarlı).

Appena si accorgeranno dell’assenza di Bahar, gli uomini di Nezir prenderanno in ostaggio Hatice, Ceyda e Yeliz. Quest'ultima perderà la vita, dopo essere stata colpita accidentalmente da un proiettile.

Sarp chiede a Enver di nascondere il decesso di Yeliz a Bahar

Bahar uscirà dal suo nascondiglio per trovare un caricabatterie per il suo cellulare, mentre Piril, incapace di accettare che Sarp trascorra del tempo con la sua prima famiglia, si rivolgerà a Munir, chiedendogli di aiutarla a fingere un pericolo per attirare l’attenzione del marito.

Nonostante l’opposizione di suo padre Suat, Piril si presenterà dal marito insieme ai loro figli. Mentre Doruk e Nisan rimarranno sconvolti appena vedranno Piril e i loro fratellastri, Sarp telefonerà a Enver e gli chiederà di non mettere al corrente Bahar dell’omicidio di Yeliz, per impedirle tornare nel suo appartamento. Ignara della verità, Bahar sarà costretta ad accettare la presenza di Piril sotto lo stesso tetto, cercando però di mascherare l’inquietudine davanti a Nisan e Doruk, così da non turbare i bambini.

Sarp ha promesso ai figli Nisan e Doruk che sarebbe tornato da loro

Sarp è riuscito a vedere i figli Nisan e Doruk, avuti dalla prima moglie Bahar. La presenza di un uomo di Nezir ha costretto Sarp ad andarsene via dall'ospedale, senza poter incontrare Bahar.

Prima di scappare insieme allo scagnozzo Munir, Sarp ha promesso ai figli che sarebbe tornato da loro. Mentre Nisan si è lasciata andare a un pianto disperato, il piccolo Doruk si è convinto di aver visto loro padre soltanto in un sogno. Dopo che Sarp si è rifiutato di tornare dalla seconda moglie Piril su sua richiesta, Munir ha avvisato Suat, il quale è andato su tutte le furie.