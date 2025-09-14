Bunyamin detterà le sue condizioni ai Sansalan in cambio del rene da donare a Samet nelle prossime puntate de La notte nel cuore. Pretenderà il cognome, alcune stanze della villa, quote della holding e 5 milioni.

Le anticipazioni rivelano che, di fronte alle richieste di Bunyamin, Esat e Hikmet non potranno fare altro che ridere. Cihan, però, sarà costretto ad accettare ogni condizione perché la vita di Samet sarà appesa a un filo e non potrà permettersi di lasciar morire suo padre.

L'incidente di Samet cambierà la vita di tutti i Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che Samet avrà un grave incidente che sconvolgerà gli equilibri della famiglia Sansalan.

Verserà in gravi condizioni e per lui ci sarà un bisogno urgente di un trapianto di rene. Il medico sarà chiaro con la famiglia: se non si troverà un organo compatibile, Samet morirà. Tutti i componenti della famiglia si sottoporranno agli esami necessari, ma Samet confiderà al medico che Bunyamin è suo figlio e quindi bisognerà verificare anche la sua compatibilità. Nihayet ascolterà di nascosto e aspetterà il momento giusto per pugnalare suo genero alle spalle. Appena Samet starà un po' meglio, sarà dimesso in attesa del trapianto e per il suo compleanno verrà preparata una grande festa. Nihayet organizzerà tutto e inviterà anche Sumru, Tahsin, Nuh e Melek. Quando tutta la famiglia sarà riunita, la donna lancerà la bomba e dirà a tutti che Samet ha mentito per anni perché Bunyamin è suo figlio.

Nihayet metterà in imbarazzo suo genero. "Ora sai come ci si sente", dirà riferendosi al pessimo trattamento che è stato riservato a Sumru per aver avuto dei figli fuori dal matrimonio. La reazione di Bunyamin sarà a dir poco furiosa: ricorderà la sua infanzia infelice con un padre che lo maltrattava. Canan starà vicina a suo marito e con lui lascerà la villa, raccomandandogli di stare molto attento. La donna intuirà che Samet farà di tutto per ottenere il rene da Bunyamin. L'intuizione della donna si rivelerà esatta, perché effettivamente il rene di Bunyamin risulterà compatibile e tutti penderanno dalle sue labbra.

Bunyamin avrà in pugno tutta la famiglia Sansalan

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Bunyamin rifletterà a lungo sul da farsi e poi giungerà a una conclusione in accordo con sua moglie.

La famiglia Sansalan si riunirà per parlare del trapianto di Samet e Bunyamin sarà pronto a dettare le sue condizioni in cambio del rene. Esat andrà su tutte le furie quando sentirà l'uomo accennare al fatto che vuole qualcosa in cambio, ma Cihan sarà disposto ad ascoltare tutto. Bunyamin inizierà col chiedere di essere riconosciuto ufficialmente come Sansalan e pretenderà delle stanze riservate a lui e a sua moglie. Le richieste non finiranno qui, perché Bunyamin chiederà un'auto come quella di Esat e parte delle quote della holding. Infine, si dirà disposto a donare il rene in cambio di 5 milioni sul suo conto. Esat e Hikmet rideranno delle richieste di Bunyamin, ma la vita di Samet sarà appesa a un filo e Cihan cederà su tutto.

L'uomo e sua moglie diventeranno a tutti gli effetti membri della ricca famiglia e la loro vita cambierà completamente.

Bunyamin e Canan sognano di avere un figlio

Nelle puntate in onda in Italia, Bunyamin e sua moglie Canan vivono una vita semplice. I due coniugi lavorano per il signor Sansalan e la sua famiglia. La donna, tuttavia, nasconde un grande segreto: è la spia di Tahsin e a lui rivela in anticipo tutte le mosse dei suoi nemici. Bunyamin e sua moglie, inoltre, stanno cercando di avere un figlio ma per il momento non è ancora arrivato. Per la famiglia, Bunyamin è un punto di riferimento tra i collaboratori e l'uomo cerca di accontentare tutte le richieste dei Sansalan, sperando di guadagnare il massimo della loro fiducia. Nessuno, però, immagina che nelle sue vene scorre lo stesso sangue dei suoi datori di lavoro.